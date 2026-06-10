Congo-Brazzaville: L'Italie se veut être un partenaire crédible et fiable, capable d'accompagner le pays sur sa voie de croissance

Les propos ont été tenus par l'ambassadeur d'Italie au Congo, Enrico Nunziata, à l'occasion de la célébration de la fête de la République, le 2 juin dernier. Le gouvernement congolais a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda.

Au cours de la cérémonie, les hôtes de l'ambassadeur d'Italie ont suivi sur écran géant le message du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, adressé aux communautés italiennes à l'étranger.

Prenant ensuite la parole pour son mot de circonstance, l'ambassadeur Enrico Nunziata a remercié le ministre Tajani pour son message qui rappelle la valeur des communautés à l'étranger et le rôle que joue l'Italie pour représenter son meilleur dans le monde et ici au Congo. Il a indiqué que cette année, comme souligné par le ministre Tajani, cet anniversaire prend une signification particulière, car c'est le quatre-vingtième anniversaire de la naissance de leur République.

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Le diplomate italien a rappelé plusieurs faits historiques relatifs à la date du 2 juin 1946. A cette date, les Italiens furent appelés à faire un choix historique entre la monarchie et la République, et choisir librement leur avenir après les années de dictature nazi-fasciste et les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Avec le référendum institutionnel, la République était née, avec elle, le chemin qui mènera à la Constitution entrée en vigueur le 1er janvier 1948. Ainsi, le 2 juin 1946 représente donc bien plus qu'un simple choix de forme de l'Etat. Cette date marque l'affirmation, le choix des valeurs qui continuent de guider l'Italie: la liberté, la démocratie, la dignité de la personne, la justice sociale, la solidarité et surtout la paix...

Pour Enrico Nunziata, ce message prend une valeur particulière dans le contexte international actuel, marqué par des conflits, des tensions et des crises qui mettent à l'épreuve la sécurité et la stabilité mondiales. L'Italie, a-t-il dit, continue de poursuivre une politique étrangère fondée sur le multilatéralisme, l'européanisme et le fort lien transatlantique, convaincue que le dialogue, la coopération et le respect du droit international sont les outils les plus efficaces pour construire la paix et le développement durable.

Le diplomate italien a indiqué également que l'Afrique occupe une place stratégique et centrale dans la politique étrangère de son pays. Non seulement à cause de son potentiel humain et économique extraordinaire, mais aussi parce que l'avenir de l'Europe et celui de l'Afrique sont de plus en plus étroitement liés, unis par un lien indissociable.

C'est dans cet esprit que s'insère le renforcement des relations entre l'Italie et le Congo, qui ont connu un nouvel élan plus extraordinaire, particulièrement significatif, à partir de janvier 2024 lors du sommet Italie-Afrique à Rome, et grâce à un intense échange de visites et au lancement d'initiatives pour renforcer la coopération commune.

Une coopération qui se développe dans de nombreux secteurs stratégiques

L'ambassadeur d'Italie a saisi cette opportunité pour féliciter le chef de l'Etat congolais. «Je souhaite donc adresser mes meilleurs voeux au nouveau gouvernement congolais et à monsieur le président Denis Sassou N'Guesso, dans la poursuite des ambitieux objectifs de développement du pays. L'Italie souhaite être un partenaire crédible, pragmatique et fiable, capable d'accompagner le Congo sur sa voie de croissance à travers des projets et des résultats concrets», a déclaré Enrico Nunziata.

Poursuivant son allocution, le diplomate italien a signifié que dans le cadre du plan Mattei pour l'Afrique, leur coopération se développe dans de nombreux secteurs stratégiques. Dans l'énergie, avec un rôle fondamental de l'ENI, qui contribue à la sécurité énergétique ainsi qu'au développement industriel et des exportations de la République du Congo, comme en témoigne l'inauguration cette année de la deuxième unité flottante de liquéfaction du gaz et la nouvelle usine industrielle de Loudima, dédiée aux huiles dérivées des oléagineuses à convertir en biocarburants.

Dans le domaine des infrastructures et de l'accès aux services essentiels, comme l'énergie électrique, l'Italie soutient le projet Pasel par un cofinancement, approuvé le 29 mai, de cent millions d'euros réalisé conjointement avec la Banque mondiale, et avec une attention particulière aux réseaux d'eau et essentiellement à Brazzaville, projet pilote du Plan Mattei au Congo. Des thèmes et secteurs pleinement cohérents avec les priorités africaines dans le domaine du développement durable comme annoncé dernièrement aux Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Brazzaville.

Enrico Nunziata a fait savoir que la coopération italienne s'étend également à la santé, avec des programmes impliquant neuf hôpitaux; l'agriculture, comme en témoigne l'inauguration prochaine de la ferme modèle à Louvakou, dans le Niari (12 mille hectares) dans le cadre du projet Area, visant à renforcer la sécurité alimentaire du pays et à réduire la dépendance aux importations alimentaires étrangères. « Et notre coopération s'étend aussi à la sécurité maritime, un secteur crucial pour la stabilité et la prospérité du golfe de Guinée.

Ces résultats montrent que le partenariat entre l'Italie et le Congo se traduit par des initiatives concrètes au service des populations et une croissance partagée, plaçant le secteur privé au centre de l'action. Dans cet esprit, monsieur le ministre, aujourd'hui nous célébrons non seulement l'histoire de l'Italie, mais aussi l'amitié entre nos deux pays, l'Italie et le Congo, ainsi que le désir commun de construire un avenir de paix, de prospérité et d'opportunités pour les nouvelles générations», a-t-il conclu.