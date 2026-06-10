Congo-Brazzaville: Journée de salubrité - Michel Djombo met la main à la pâte

Au Congo, chaque premier samedi du mois est décrété journée nationale de salubrité. Pour ce mois de juin, une vaste opération "Retroussons les manches" a eu lieu au ministère du Développement industriel, des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Promotion du secteur privé, sous l'égide du chef de ce département, Michel Djombo.

L'activité s'est inscrite dans le cadre de l'exécution de la directive du gouvernement, prise il y a quelques années, pour renforcer l'assainissement dans les villes. Plusieurs agents y ont pris une part active.

Ainsi, dans une ambiance bon enfant autour du ministre, ces derniers, pelles, machettes, râteaux, balais et brouettes en mains, ont rivalisé d'ardeur. Ils ont, à cet effet, dégagé toutes les ordures qui jonchaient la cour du ministère chargé du Développement industriel et des ZES, situé à l'angle du rond-point de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, à Congo-pharmacie.

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L'objectif du ministre Michel Djombo est non seulement d'assainir l'espace, mais surtout de permettre à l'ensemble du personnel de son ministère de travailler dans un environnement propre, assaini et salubre où il fait bon-vivre. « Depuis une dizaine d'années, les Congolais se sont engagés dans la salubrité dans leurs espaces de vie et de travail. Cette motivation vient de la décision prise par le défunt Premier ministre, Clément Mouamba.

L'initiative est louable, nous devons donc nous l'approprier au plus haut niveau. C'est à ce titre que j'ai mobilisé mes collaborateurs ce matin pour assainir notre lieu de travail afin que nous travaillions dans un environnement sain et propre. Nous ferons que cette opération soit pérenne », a souligné Michel Djombo.