Congo-Brazzaville: Relance des compétitions de football - Réouverture annoncée des stades

9 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Une bonne nouvelle pour le football national. Après deux saisons blanches au cours desquelles les clubs congolais étaient abandonnés à leur triste sort, le ballon va enfin rouler sur les pelouses congolaises.

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a reçu le feu vert du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Education civique, d'utiliser les complexes sportifs pour l'organisation des compétitions sportives nationales et internationales.

L'acte s'inscrit « dans le cadre de la reprise officielle de ses activités, au titre de la saison sportive 2025-2026 », précise la note signée le 8 juin par Hugues Ngouélondélé, ministre chargé des Sports.

La même note fixe les conditions, s'appuyant notamment sur le respect de la circulaire n°3048/MJSECFQE du 25 septembre 2025 portant organisation des saisons sportives de l'olympiade 2025-2026 et le décret n° 2018-128 du 18 avril 2025 portant code d'éthique de la pratique du sport.

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Le ministre a insisté, en effet, sur «la souscription d'une police d'assurance couvrant les risques liés à l'organisation des compétitions ; la garantie de la crédibilité des compétitions et de leur arbitrage ; l'entretien et la sécurisation des lieux pendant les compétitions par les services habilités». Pour lui, le non-respect des dispositions supra-citées, précise la note, entraînerait l'annulation en contre-partie de cette autorisation. « Le directeur général des Sports et les responsables des complexes sportifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'application stricte des dispositions de la présente autorisation qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires », a instruit le ministre.

Notons que par faute de temps, la Fécofoot ne peut malheureusement pas organiser le championnat national pour le compte de 2025-2026. La saison étant arrivée à terme. Mais cette décision va lui permettre, en revanche, d'organiser le championnat national 2026-2027 en rapport avec le calendrier international. Cependant, l'idée d'organiser une compétition de relance n'est pas à exclure.

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