Congo-Brazzaville: Affaire Hellot Matson Mampouya - Une enquête en cours

Les sources concordantes annoncent l'ouverture d'une enquête, par les services habiletés, pour tirer au clair les contours de la situation liée à la tentative d'assassinat de l'ancien ministre Hellot Matson Mampouya.

Le 6 mai, Hellot Matson Mampouya, avec la délégation qui l'accompagnait, a échappé, en effet, à un assassinat dans le département du Pool. Son convoi en partance de Brazzaville pour le village Nsayi-Mamba, dans la circonscription de Goma Tsé-Tsé où il est député, a été arrêté sur le trajet par des hommes armés et cagoulés. Ils ont confisqué téléphones, sacs à main et autres biens avant de prendre la fuite quelque temps après. C'est ainsi que le député de Goma Tsé-Tsé et sa suite ont eu la vie sauve.

Hellot Matson Mampouya effectuait ce déplacement pour échanger avec ses mandants et mettre à leur disposition des équipements pour suivre la Coupe du monde qui commence le 11 mai.