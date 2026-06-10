Congo-Brazzaville: Affaire Hellot Matson Mampouya - Une enquête en cours

9 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Les sources concordantes annoncent l'ouverture d'une enquête, par les services habiletés, pour tirer au clair les contours de la situation liée à la tentative d'assassinat de l'ancien ministre Hellot Matson Mampouya.

Le 6 mai, Hellot Matson Mampouya, avec la délégation qui l'accompagnait, a échappé, en effet, à un assassinat dans le département du Pool. Son convoi en partance de Brazzaville pour le village Nsayi-Mamba, dans la circonscription de Goma Tsé-Tsé où il est député, a été arrêté sur le trajet par des hommes armés et cagoulés. Ils ont confisqué téléphones, sacs à main et autres biens avant de prendre la fuite quelque temps après. C'est ainsi que le député de Goma Tsé-Tsé et sa suite ont eu la vie sauve.

Hellot Matson Mampouya effectuait ce déplacement pour échanger avec ses mandants et mettre à leur disposition des équipements pour suivre la Coupe du monde qui commence le 11 mai.

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