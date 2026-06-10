Ile Maurice: Travailleurs migrants, l'appel au respect de la dignité humaine

Face à ce qu'elle qualifie de multiplication de discours stigmatisants à l'égard des travailleurs migrants à Maurice, la Pastorale des Migrants et des Réfugiés tire la sonnette d'alarme.

Dans un communiqué publié ce mardi 9 juin, cet organisme du Diocèse de Port-Louis appelle la population et les autorités à promouvoir davantage de respect, de solidarité et d'humanité envers les personnes migrantes vivant et travaillant dans le pays.

La Pastorale se dit particulièrement préoccupée par certaines attitudes observées ces dernières semaines, notamment sur les réseaux sociaux. Elle déplore les appels à dénoncer publiquement des travailleurs en situation irrégulière ainsi que les commentaires jugés humiliants visant certaines communautés de migrants.

Selon l'organisme, ces pratiques contribuent à instaurer un climat de peur et de rejet à l'encontre de personnes souvent déjà vulnérables. «Derrière chaque migrant, il y a une personne humaine», rappelle la Pastorale, soulignant que ces hommes et ces femmes sont porteurs d'une histoire, d'une famille, de projets et d'espérance.

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L'organisation invite également les Mauriciens à se rappeler leur propre histoire. Elle souligne que Maurice s'est construite grâce à plusieurs vagues migratoires et que la population actuelle descend notamment d'esclaves, d'engagés et de migrants venus de différents horizons. Une réalité historique qui, selon elle, devrait encourager davantage d'empathie envers ceux qui quittent aujourd'hui leur pays pour venir travailler chez nous.

La Pastorale invite par ailleurs chacun à se mettre à la place des Mauriciens vivant à l'étranger. «Accepterions-nous que nos enfants, nos frères, nos soeurs ou nos amis soient accueillis avec mépris ou hostilité dans les pays où ils étudient ou travaillent?», s'interroge-t-elle.

S'inspirant de l'appel du pape François à «accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » les personnes migrantes, l'organisme plaide pour un regard plus humain sur les travailleurs étrangers présents à Maurice.

Dans son communiqué, la Pastorale formule également plusieurs recommandations aux autorités. Elle demande notamment que des mesures soient prises pour décourager les pratiques de dénonciation publique sur les réseaux sociaux, protéger les travailleurs migrants contre toute forme de discours haineux et veiller à ce que les opérations de contrôle et d'interpellation se déroulent dans le strict respect des droits humains et de la dignité des personnes.

Par la voix du diacre Josian Labonté, aumônier de la Pastorale des Migrants et des Réfugiés, et de son coordonnateur Jean Daniel Camoin, l'organisation réaffirme enfin sa solidarité avec les migrants vivant à Maurice et renouvelle son engagement en faveur d'une société «plus juste, plus fraternelle et plus humaine».