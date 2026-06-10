Cote d'Ivoire: Construction d'ouvrage de drainage - Le boulevard Dominique Ouattara fermé à la circulation du 10 au 19 juin

9 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Dans le cadre des travaux de prolongement du canal primaire de drainage des eaux pluviales des logements sociaux de Bingerville, le boulevard portant le nom de la Première dame Dominique Ouattara, situé entre le carrefour Cme et la station Sifo, sera fermé à la circulation du mercredi 10 au vendredi 19 juin 2026.

Cette information émane d'un communiqué du ministère des Infrastructures et de l'Entretien routier en date du 8 juin 2026.

Durant cette période, poursuit le communiqué, les usagers de la route sont invités à emprunter le prolongement du boulevard Germain Coffi Gadeau à partir du carrefour Feh Kessé.

« Des dispositions complémentaires de circulation pourront être prises en fonction de l'évolution du chantier et feront l'objet d'une communication ultérieure », précise le document.

Par ailleurs, le ministère des Infrastructures et de l'Entretien routier présente ses excuses aux populations riveraines et aux usagers de la route pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux et les invite au strict respect de la signalisation ainsi que des mesures de circulation mises en place à cet effet.

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