Cote d'Ivoire: Finance et entrepreneuriat - Le salon des CGA sensibilise les Pme aux bonnes pratiques de gestion

La deuxième édition du Salon des centres de gestion agréés (Cga) s'est tenue le 6 juin 2026, à la Caistab, au Plateau. Organisé par le cabinet Zuka Comptabilité, Audit et Conseil, l'événement a rassemblé des entrepreneurs, des experts-comptables, des étudiants, des responsables d'institutions et des acteurs du secteur privé autour du thème du « relationnel ».

Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des Petites et moyennes entreprises (Pme) et de promouvoir une meilleure culture de gestion auprès des porteurs de projets. À travers des formations gratuites, des échanges d'expériences et des séances d'information, les organisateurs ont voulu rapprocher les entrepreneurs des spécialistes de la comptabilité, de la fiscalité et de la gestion administrative.

Présidente du comité d'organisation, Rebecca Malan a expliqué que l'initiative est née du constat des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux chefs d'entreprise dans la gestion quotidienne de leurs activités. Selon l'experte-comptable, l'absence d'accompagnement technique et le déficit d'information constituent souvent des freins au développement des Pme ivoiriennes.

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« Beaucoup d'entrepreneurs ont de bonnes idées, mais manquent d'outils et de repères pour structurer efficacement leurs activités. Notre ambition est de démocratiser l'accès aux connaissances en matière de gestion et de créer un cadre d'échanges entre professionnels et entrepreneurs. Une entreprise bien structurée dispose de meilleures chances de croissance et de pérennisation », a-t-elle indiqué.

La présidente de l'Ordre des experts-comptables de Côte d'Ivoire, Pascale Guéi-Écaré, a quant à elle rappelé l'importance de l'information financière dans la vie des entreprises. Elle a souligné que la maîtrise des données comptables constitue un levier essentiel pour la prise de décision, la recherche de financements et le renforcement de la crédibilité des structures auprès de leurs partenaires.

« Une entreprise qui maîtrise son information financière se donne les moyens d'anticiper, de convaincre ses partenaires et d'accéder plus facilement aux financements. La comptabilité ne doit plus être perçue comme une contrainte, mais comme un véritable outil de pilotage », a-t-elle affirmé.

Elle a par ailleurs encouragé un rapprochement entre les entrepreneurs, les centres de gestion agréés et l'administration fiscale afin de favoriser davantage de transparence et une meilleure gouvernance.

Les participants ont bénéficié de plusieurs panels consacrés à la comptabilité, à l'entrepreneuriat, à la structuration des organisations ainsi qu'à l'apprentissage des langues étrangères utilisées dans les échanges commerciaux. Un panel a également permis d'aborder les questions liées au civisme fiscal et aux mécanismes de gestion adaptés aux réalités des entreprises locales.

Représentant le député-maire de la commune du Plateau, Boubakar Samaké, directeur de l'entrepreneuriat à ladite mairie, a salué une initiative qui contribue à l'employabilité des jeunes et à la promotion de l'entrepreneuriat. Selon lui, le thème retenu cette année met en évidence le rôle déterminant du réseau professionnel, du dialogue et des partenariats dans la réussite des projets économiques.