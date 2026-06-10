La société Atlm Expo organise, du 9 au 11 juin 2026, au Parc des expositions d'Abidjan, la deuxième édition de BuildExpo autour du thème : « La politique d'industrialisation des matériaux de construction et la construction massive de logements en Côte d'Ivoire ».

Cette rencontre vise à promouvoir les secteurs de la construction, du bâtiment ainsi que des équipements de climatisation et de ventilation en Côte d'Ivoire.

Le conseiller technique Kouadio Pokou Marius, représentant le ministre de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie, Moussa Sanogo, a déclaré qu'« il ne peut avoir de construction massive et durable de logements sans une industrie nationale forte des matériaux de construction ». Or, la Côte d'Ivoire reste encore fortement dépendante de l'extérieur pour l'acquisition de l'essentiel de ses matériaux de construction.

C'est pourquoi il a remercié les initiateurs de ce salon, dont le thème est au coeur des priorités de son département ministériel. En effet, face à la croissance soutenue de la population ivoirienne et de l'activité économique nationale, le pays connaît un important déficit de logements qu'il convient de combler rapidement.

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C'est dans ce sens, a-t-il indiqué, qu'un programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques visant 150 000 unités de logement à l'horizon 2030 a été lancé, avec une phase d'urgence de 25 000 unités actuellement en cours de réalisation. « Ce vaste programme gouvernemental, à lui seul, en dehors des initiatives du secteur privé, met en exergue l'immense besoin en matériaux de construction auquel nous allons devoir faire face dès à présent », a-t-il insisté.

Selon lui, une étude conduite par le ministère en 2021 a chiffré les besoins en matériaux de construction pour la réalisation du seul programme des 150 000 logements à plus de 2 000 milliards de Fcfa. « Il s'agit notamment de 7,8 millions de tonnes de gravier ; 13,5 millions de m³ de sable pour le gros oeuvre ; 5,9 millions de tonnes de ciment, représentant à lui seul près de 498 milliards de Fcfa ; 531 000 tonnes d'acier à haute adhérence ; 19,3 millions de m² de carreaux ; 13,8 millions de m² de faïence pour le revêtement ; 8,9 millions de m² de couverture en tuiles métalliques ; 420 000 kits sanitaires et 1,32 million d'ensembles portes-quincaillerie. »

« L'industrialisation locale est une réponse simultanée à plusieurs défis, à savoir réduire les coûts de construction ; renforcer la disponibilité des matériaux ; améliorer la qualité des ouvrages ; créer des emplois ; développer les chaînes de valeur locales et accroître notre souveraineté économique », a-t-il fait observer.

En effet, le pays dispose de ressources naturelles considérables, notamment la latérite, l'argile, le bois certifié, le sable et le granite, qui constituent le socle naturel d'une filière industrielle locale à fort potentiel.

Pour le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Siriki Sangaré, le déficit de logements continue de croître alors que les villes accueillent chaque année de nombreux nouveaux habitants, rendant l'accès au logement de plus en plus difficile. « Réduire le coût du logement n'est pas seulement un objectif économique, c'est également un enjeu social. Un logement accessible permet d'améliorer la qualité de vie, de renforcer la stabilité des familles, de favoriser l'inclusion sociale et de soutenir la croissance économique », a expliqué Siriki Sangaré.

Le directeur pays d'Atlm Expo, Demi Ibrahim, promoteur de l'événement, a rappelé qu'à l'origine, ce salon poursuivait un objectif clair : créer en Côte d'Ivoire un rendez-vous professionnel capable de réunir les acteurs locaux et internationaux autour des secteurs du bâtiment, de la climatisation, du froid et des ascenseurs modernes. « Aujourd'hui, la forte mobilisation que nous constatons, montre que cette vision continue de grandir d'année en année. Cette année, nous accueillons plus de 450 marques provenant de 13 pays », a-t-il indiqué.

Selon lui, cette participation internationale confirme qu'Abidjan est devenue l'une des principales plateformes du bâtiment et des technologies en Afrique de l'Ouest.

À l'en croire, cette réussite est le résultat du soutien des institutions ivoiriennes, de l'engagement du secteur privé et de la confiance des partenaires. « Notre ambition ne se limite pas à organiser des salons. Nous voulons favoriser les partenariats, encourager les investissements et créer une connexion solide entre l'Afrique et les marchés internationaux », a-t-il conclu.