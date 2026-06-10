Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'environnement 2026 - AGL Côte d'Ivoire plante 800 arbres et renforce son engagement écologique

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin 2026, AGL Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement en faveur de la protection de l'environnement à travers une série d'actions concrètes menées à Abidjan et à San Pedro.

Placée sous le thème « Urgence de l'action climatique », cette mobilisation a rassemblé les collaborateurs de l'entreprise ainsi que ceux des autres entités du Groupe présentes en Côte d'Ivoire.

Aux côtés d'Abidjan Terminal, SITARAIL, Côte d'Ivoire Terminal, CARENA, PACOCI, Ayiman et Ascens, AGL Côte d'Ivoire a multiplié les initiatives destinées à contribuer à la préservation des écosystèmes et à la lutte contre le changement climatique.

Parmi les actions phares figurent un don de matériel d'entretien au Parc national du Banco afin d'accompagner les éco-gardes dans leur mission de préservation de cette importante réserve forestière. L'entreprise a également apporté son soutien au Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny par la fourniture d'équipements et la rénovation d'une serre consacrée à la conservation des espèces rares et protégées.

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Dans le cadre de la restauration des espaces naturels, une opération de reboisement assortie de la création de pépinières a été réalisée au sein de la Réserve naturelle d'Aghien, à Bingerville. À San Pedro, les équipes ont procédé à l'aménagement paysager d'un espace public dans le cadre du programme « Ville Verte ».

La sensibilisation a également occupé une place importante au cours de cette journée. Une e-conférence consacrée au thème « Restauration du climat et chaîne logistique responsable : construire un futur résilient » a permis aux participants d'échanger sur les défis environnementaux actuels et les solutions durables à mettre en oeuvre dans le secteur de la logistique.

Au total, cette mobilisation collective a permis la plantation de 800 arbres et la sensibilisation de plusieurs centaines de collaborateurs aux enjeux liés à la biodiversité, à la restauration des écosystèmes et à l'adaptation aux changements climatiques.

Pour Asta-Rosa Cissé, cette initiative traduit la conviction de l'entreprise selon laquelle chaque action compte dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle a souligné qu'à travers ces différentes activités, AGL réaffirme sa volonté de promouvoir une logistique responsable et un développement durable au bénéfice des communautés et des générations futures.

Certifiée ISO 14001 pour son système de management environnemental, AGL Côte d'Ivoire poursuit ainsi ses efforts pour réduire son empreinte écologique, optimiser la gestion des déchets, prévenir les pollutions et soutenir des initiatives communautaires en faveur de la préservation des ressources naturelles.