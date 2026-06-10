Tunisie: Une jeune femme à la tête d'un réseau de drogue démantelé entre l'avenue Habib Bourguiba et la médina de Tunis

Les unités de la police judiciaire de Tunis-ville ont démantelé, dans la nuit de lundi à mardi, un réseau criminel composé de trois individus et dirigé par une jeune femme, spécialisé dans la vente de comprimés psychotropes aux clients des cafés et restaurants du centre-ville de Tunis.

Les suspects ciblaient principalement les jeunes fréquentant l'avenue Habib Bourguiba, la médina et l'avenue de la Liberté, où ils écoulaient des substances stupéfiantes, notamment de la prégabaline (Lyrica) et du Temesta.

L'opération a été déclenchée à la suite de renseignements précis faisant état d'activités suspectes liées à un trafic de drogue visant les consommateurs dans ces espaces publics.

Après coordination avec le ministère public, les forces de sécurité ont mis en place un dispositif opérationnel ayant permis la conduite de perquisitions simultanées dans les domiciles des suspects, situés dans le quartier de Hafsia. Ces interventions ont abouti à la saisie d'importantes quantités de comprimés psychotropes ainsi que de sommes d'argent issues de ce trafic.

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Les trois membres du réseau, une femme et deux hommes, ont été arrêtés et placés en garde à vue sur décision du parquet. L'enquête se poursuit afin d'identifier les ramifications éventuelles de ce réseau ainsi que ses fournisseurs présumés, en vue de leur traduction devant la justice.