Tunisie: Cobra égyptien dans le pays - Un venin capable de tuer en moins d'une heure

Le secrétaire général de l'Association de l'Observatoire de l'environnement et spécialiste des animaux et reptiles, Habib Delnassi, a alerté sur la dangerosité du cobra égyptien, identifié comme le serpent récemment signalé à Sidi Bouzid. Selon lui, ce reptile possède l'un des venins les plus puissants du règne animal.

Intervenant mardi 9 juin sur Diwan Fm, l'expert a indiqué que ce serpent est connu en Tunisie sous le nom de « boufṭira ». Il l'a décrit comme le « roi des poisons », en raison de la toxicité de son venin.

Habib Delnassi a précisé que ce serpent peut mesurer entre 1,30 m et 1,60 m et peser entre 1,5 et 3 kilogrammes.

Concernant les mesures à adopter en cas de morsure, il a recommandé de rester immobile et calme, d'éviter tout mouvement brusque, de nettoyer la zone touchée avec de l'eau et du savon et de retirer tout objet serré, comme des bagues ou bracelets.

Il a enfin insisté sur l'urgence d'une prise en charge médicale rapide, soulignant que le venin peut affecter les poumons et le système nerveux. Selon ses propos, une morsure non traitée pourrait entraîner le décès en l'espace de trente minutes à une heure.