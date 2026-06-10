Tunisie: Les tarifs des leçons de conduite ont-ils augmenté au pays ?

Aucune augmentation des tarifs des leçons de conduite n'a été décidée en Tunisie, notamment pour la catégorie B, a affirmé le président de la Chambre syndicale nationale des propriétaires d'auto-écoles, démentant les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.

Selon Mohamed Fadhel Baccouche, les informations faisant état d'une hausse des prix sont infondées et reposent sur des contenus falsifiés diffusés en ligne, parfois fabriqués à l'aide de montages numériques.

Intervenant sur Diwan Fm le mardi 9 juin, il a rappelé que la législation tunisienne en matière de concurrence et de prix interdit aux auto-écoles de fixer des tarifs uniformes ou réglementés de manière centralisée.

Il a aussi précisé que le coût d'une heure de conduite en Tunisie varie actuellement entre 25 et 35 dinars, chaque auto-école déterminant librement sa tarification en fonction de critères encadrés par la réglementation en vigueur.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de diffusion de rumeurs sur une prétendue augmentation des prix, rapidement démenties par les représentants du secteur.