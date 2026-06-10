Tunisie: À l'UNESCO, le pays réaffirme son soutien indéfectible au Liban

La Tunisie a réaffirmé sa solidarité indéfectible avec le Liban, exprimant sa profonde inquiétude face aux répercussions de la crise actuelle sur le système éducatif et le patrimoine culturel libanais.

Tunis a notamment appelé à ériger la continuité de l'éducation en « priorité absolue » pour la jeunesse de ce pays.

Intervenant lors d'une réunion d'information de l'UNESCO organisée lundi au siège de l'Organisation à Paris, l'ambassadeur et délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, Dhia Khaled, a plaidé vigoureusement pour une protection accrue des civils, des journalistes, des infrastructures scolaires et des richesses historiques de ce pays.

Selon une publication sur les canaux officiels de la délégation, le diplomate tunisien a également salué les « mesures décisives » adoptées par l'UNESCO. Ces efforts ont permis d'inscrire, en urgence, 73 sites menacés sur la Liste du patrimoine mondial sous protection renforcée, garantissant ainsi la préservation de l'histoire et de l'identité culturelle du Liban.