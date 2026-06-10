Tunisie: Malte - Appui renforcé aux candidatures tunisiennes dans les organisations internationales

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Le soutien aux candidatures tunisiennes aux postes au sein des organisations internationales a été au centre d'une rencontre tenue, récemment, entre l'ambassadeur de Tunisie à Malte, Zouheir Bouras, et le directeur général des Affaires générales et de la Coopération internationale au ministère maltais des Affaires étrangères et européennes, Neville Aquilina.

Cette entrevue s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la diplomatie tunisienne visant à promouvoir la présence de notre pays sur la scène internationale à travers le soutien des candidatures des compétences nationales aux postes de responsabilité au sein des organisations internationales, cite un communiqué du département des affaires étrangères.

Dans ce contexte, les deux responsables ont souligné l'importance de renforcer la coopération multilatérale, compte tenu du niveau distingué des relations entre Tunis et La Valette.

Ils ont également exprimé leur pleine et entière disposition à oeuvrer conjointement pour atteindre des objectifs communs liés à la stabilité, à la paix et au développement durable au double plan régional et international.

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