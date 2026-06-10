Tunisie: Mahdia confirme son essor touristique - +36,7 % de visiteurs en cinq mois

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les chiffres du commissariat régional du Tourisme de Mahdia parlent d'eux-mêmes : 65 288 visiteurs ont afflué dans la région entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, soit une hausse de près de 36,7 % par rapport à la même période de la saison écoulée.

Dans le même élan, les nuitées ont grimpé à 279 953, traduisant ainsi une progression d'environ 24,5 % par rapport aux cinq premiers mois de 2025, selon les données obtenues par l'agence TAP.

Volet durée moyenne de séjour, celle-ci cède du terrain, passant de 4,7 à 4,3 nuits, soit un recul léger mais révélateur d'un marché qui bouge plus vite qu'il ne s'attarde.

S'agissant des parts respectives des origines des flux touristiques, le marché britannique domine avec 22 % des nuitées devançant l'Allemagne (15 %), la Turquie (14 %) et la France (13 %).

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Le marché tunisien, lui, pèse 14 % du total, suivi de la Pologne (6 %) et de la République tchèque (4 %). Le reste étant réparti sur différents marchés européens et internationaux.

Par ailleurs, un nouvel acteur a fait son entrée sur le marché tunisien. Il s'agit du groupe espagnol Meliá Hotels International, géant mondial de l'hôtellerie de luxe qui vient de s'installer dans la région à travers l'un de ses hôtels, avec un programme d'investissement ciblant la restructuration des établissements touristiques et la montée en gamme des services.

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