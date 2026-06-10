Tunisie: Marché de gros de Sfax - Une reconnaissance sanitaire après un audit rigoureux

Le marché de gros des produits de la pêche de Sfax vient de franchir un nouveau cap.

Mardi, les services de la production animale lui a délivré le certificat de conformité sanitaire à l'issue d'un audit sans concession.

Cette certification vient récompenser une coopération étroite et exigeante entre les services municipaux, les services sanitaires et les vétérinaires de la région.

Sfax ne se contente pas de maintenir le niveau. La municipalité engage désormais la modernisation complète des infrastructures, renforce les conditions logistiques aux normes internationales et impose une traçabilité totale, du producteur jusqu'au consommateur.

Cette distinction n'est pas une première. La ville avait été pionnière en 2006 en devenant le premier marché municipal du pays à obtenir ce certificat.

Renouvelé en 2019, puis à nouveau cette année, cette certification consacre Sfax comme étant l'étalon national en matière de sécurité sanitaire des produits de la mer.