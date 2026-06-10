Tunisie: La Manouba - Saisie de 4,55 tonnes de farine subventionnée utilisées pour du pain non réglementaire

Les agents du contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce et du développement des exportations ont procédé, mardi, à la saisie de 4,55 tonnes de farine subventionnée (91 sacs de 50 kg) dans une boulangerie agréée dans la délégation de la Manouba.

En cause: Utilisation d'une matière subventionnée à des fins autres que celles prévues par la réglementation en vigueur. Le propriétaire détournait la farine destinée exclusivement à la fabrication du pain subventionné « baguette classique » pour produire du pain spécial non subventionné, selon les informations communiquées par la direction régionale du Commerce à la correspondante de l'agence TAP.

Aussitôt détectée lors d'une inspection de routine, l'infraction a déclenché une réaction rapide des services concernés. La farine saisie a été revendue puis réinjectée dans les circuits légaux, son produit financier étant directement versé à la trésorerie générale de l'État.

Le contrevenant, lui, a vu son dossier bouclé : verbalisation finalisée, sanctions administratives appliquées.