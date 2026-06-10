Tunisie: Tolérance zéro contre les taxis motos et les infractions des deux-roues

10 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

L'Observatoire national de la circulation a rappelé, mardi, l'illégalité totale du service dit de « taxi moto » en Tunisie, tout en alertant sur les risques liés à la multiplication des deux-roues sur le réseau routier.

Le chef du bureau de coordination et de communication au sein de l'Observatoire, relevant du ministère de l'Intérieur, le colonel Chamseddine Adouani, a affirmé qu'aucune disposition légale ne reconnaît le « taxi moto » comme moyen de transport rémunéré. Il a précisé que cette activité expose ses auteurs à des poursuites pour transport de passagers sans autorisation et utilisation de véhicules ne garantissant pas les conditions de sécurité requises.

S'exprimant sur la situation des motos, le responsable les a décrites comme un « cauchemar » pour la sécurité routière, en raison de leur vulnérabilité et des risques élevés d'accidents. Il a indiqué que les autorités travaillent à encadrer davantage ce secteur à travers l'élaboration d'un cahier des charges relatif à la fabrication, l'assemblage et la distribution des deux-roues, ainsi que l'introduction de normes techniques plus strictes.

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Le dispositif comprend également le renforcement des conditions d'accès à la conduite, avec l'obligation de détenir un permis spécifique, la fixation de l'âge minimum à 16 ans pour conduire une moto, et le port obligatoire du casque.

Le colonel Adouani a enfin rappelé que le non-port du casque est sanctionné par une amende pouvant atteindre 500 dinars, assortie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois.

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