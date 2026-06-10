Madagascar: Football féminin - JO 2028 - Les Barea se qualifient sur le fil au second tour

Madagascar a battu le Soudan du Sud hier, au stade national de Juba, après le match nul un but partout à l'aller. Les Barea poursuivent ainsi leur aventure au tour suivant.

Victoire à la toute dernière minute. Les Barea Ladies ont validé leur ticket pour le deuxième tour des qualifications aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les protégées du sélectionneur Auguste Raux se sont imposées un but à zéro contre les Étoiles brillantes sud-soudanaises sur leur pelouse, hier, au stade national de Juba, au Soudan du Sud, presque vide. Les deux formations se sont neutralisées un but partout au match aller, le 6 juin, au même stade.

Madagascar se qualifie ainsi pour le second tour du « Road to Los Angeles 2028 ». Servie dans l'axe par l'attaquante du Disciples FC, Sylvia Mamonjy Razananivo Solomampionona, la milieu de l'ASKAM AFA, Jenny Njaraniaina Randriamialimanantsoa, a assuré, du pied gauche, la finition dans le temps additionnel (93e). Très prudentes, les deux équipes ont eu du mal à débloquer la situation en première période. L'équipe hôte a dominé la rencontre dans le dernier quart d'heure, tandis que la sélection de la Grande Île n'arrivait pas à construire ses attaques et s'est plutôt contentée de se défendre.

Au bout du suspense

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la dernière minute de la première mi-temps, Sylvia Solomampionona a pu éliminer la gardienne de but des Étoiles brillantes, mais elle n'a pas bien contrôlé le ballon et la défenseuse sud-soudanaise a finalement pu dégager la balle.

Le score est resté vierge à la pause. Les Barea ont montré plus de détermination au retour des vestiaires et ont commencé à imposer un jeu plus offensif. L'équipe hôte s'est contentée de ses rares contre-attaques, sans danger. À la suite d'un mauvais contrôle au deuxième poteau, Jenny Njaraniaina a manqué une occasion nette (63e). Les filles ont quasiment maîtrisé la situation dans les trente dernières minutes. Le coup franc tiré par Sylvia a manqué de peu le cadre. Les tentatives offensives des Barea se sont multipliées dans les cinq dernières minutes, mais toujours sans réalisation.

L'unique but de la victoire, signé Jenny Njaraniaina, a été inscrit à la fin du temps additionnel du temps réglementaire. « Les filles manquaient de confiance en elles faute de championnat régulier. Elles ont raté beaucoup d'occasions », a souligné le coach assistant, Naval Joachim Andriatina Ramilison. Les protégées du coach Auguste Raux affronteront les Bafana Bafana sud-africaines au second tour, entre le 5 et le 13 octobre.

Elles disposent de moins de quatre mois pour préparer la prochaine étape. « Nous devrions renforcer davantage le travail tactique. Nous devrions aussi faire appel à des expatriées expérimentées », a précisé le technicien. Trente-cinq sélections disputent les qualifications pour la zone Afrique, qui se jouent sur cinq tours en aller-retour et à élimination directe. Seules les deux finalistes, fin novembre 2027, obtiendront les deux billets pour Los Angeles.