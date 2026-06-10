Madagascar Film Festival - L'appel à films est lancé

Du 20 au 23 août 2026, à l'Auditorium Havoria Anosy, la deuxième édition du Madagascar Film Festival - ISSM Awards ouvre son appel à films.

Renforcer la filière cinématographique malgache, c'est le but», résume d'emblée le ton de cette deuxième édition du Madagascar Film Festival - ISSM Awards. Prévu du 20 au 23 août 2026, à l'Auditorium Havoria Anosy, l'événement lance officiellement son appel à films et confirme sa volonté de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur autour d'une même dynamique de professionnalisation.

Porté par l'Ivon-toeran'ny Sarimihetsika sy ny Sarimiaina Malagasy (ISSM), sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture, ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité d'une première édition réussie. L'objectif est désormais clair: renforcer la qualité des productions locales, valoriser le savoir-faire national et accroître la visibilité du cinéma malgache au-delà des frontières.

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Pour Edwella Zafindrazana Ralaiaridimby, directrice de l'ISSM, cette nouvelle édition marque une évolution importante dans la structuration du secteur. Elle rappelle le parcours de l'institution, créée en 2019 sous l'appellation ISSM, après TIA Sary et l'OMACI (Office du cinéma malgache). « L'an dernier, l'événement était surtout destiné aux professionnels du cinéma. Aujourd'hui, il s'ouvre à tous les acteurs, y compris les partenaires institutionnels et techniques », explique-t-elle, évoquant une dynamique plus inclusive soutenue par le MCC, le Projet Ony, l'OIF, l'Alliance française et les DRCC.

Couverture nationale

Dans la même logique, le producteur malgache Tovomanana Rabarison salue une initiative qui, selon lui, répond à un besoin réel du milieu.

« Nous avons longtemps manqué de structures pour accompagner les jeunes talents et organiser la profession. Ce type de rencontre donne enfin un cadre et une visibilité à notre travail », confie-t-il, soulignant l'importance de la continuité dans les actions culturelles.

Le concours est ouvert aux films de fiction, documentaires et d'animation, en courts et longs métrages. Les oeuvres doivent avoir été produites à partir de 2025 et respecter les critères fixés par l'ISSM. Les producteurs doivent être enregistrés auprès de l'institution et soumettre un dossier complet comprenant une fiche technique, une biographie du réalisateur, une bande-annonce, une affiche et des photos de tournage.

L'édition 2026 ambitionne également une couverture nationale, avec une extension aux 24 régions de Madagascar grâce à la mobilisation des directions régionales de la Communication et de la Culture. Les créateurs de contenus, influenceurs et ambassadeurs numériques sont également appelés à participer à la promotion du cinéma malgache.

Au-delà de la compétition, l'événement se veut un espace d'échanges et de formation. Le programme prévoit des projections, des masterclass, des ateliers, des tables rondes et des rencontres professionnelles. Le 23 août, un tapis rouge précédera la cérémonie de clôture et la remise des trophées aux lauréats.

Présent lors des échanges, le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, insiste sur la dimension stratégique du projet pour le pays. « Le cinéma est un outil de transmission de notre identité, de nos valeurs et de notre histoire. Le soutenir, c'est investir dans notre image et dans notre avenir », affirme-t-il, réitérant l'engagement de l'État dans le développement du secteur.