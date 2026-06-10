Madagascar: Commune urbaine de Toliara - Guerre ouverte entre les pressentis PDS

Médias interposés. Les candidats désireux de prendre les rênes de la commune urbaine de Toliara se font connaître.

Les médias locaux et les réseaux sociaux sont inondés par des avis, des analyses et des propositions directes de noms. Parmi eux figurent Patrick Manasoa Andriamirify, actuel adjoint au maire, Andry Bihary, demi-frère du défunt maire Rabehaja, Alain Vahinisoa, directeur et propriétaire d'une entreprise de construction, Frérot Ralaivahiny, un des acolytes de Siteny Randrianasoloniaiko, ainsi que Serge Vital, ancien légionnaire et candidat malheureux aux élections municipales de 2024. Tovonasy Leda, actuel premier adjoint au maire n'est pas tellement mis en avant. Il reste lui-même très discret.

Parmi les personnages cités, il y a ceux qui font de l'auto-propagande, il y a ceux qui sont plébiscités et il y a ceux qui sont encouragés à prendre cette responsabilité. Par ailleurs, le décès du maire titulaire, feu Jean Rabehaja, survenu il y a un mois, continue de peser sur la situation. L'opinion publique estime que les autorités doivent accélérer la nomination de son successeur.

Les opinions divergent sur la personnalité du prochain PDS de Toliara. Serge Vital se met souvent aux côtés de Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale.

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Évasif

Lors du lancement des travaux de réaménagement de la route Don Bosco à Mahavatse, il y a une dizaine de jours, Serge Vital et Alain Vahinisoa figuraient notamment sur de nombreuses photos et vidéos aux côtés de ce dernier.

Cette portion de route de 3 km est devenue une arme politique pour tout politicien voulant être adulé par la population de Toliara. « L'image véhiculée sous-entend que ces « deux candidats potentiels» seront poussés par le président de l'Assemblée nationale » relate un citoyen. Un autre réplique que d'après les textes, « il n'est pas du ressort du président de l'Assemblée nationale de désigner le futur PDS, et normalement, il ne devrait pas en faire un trafic d'influence », lance Razafimanantsoa, très fervent sur les réseaux sociaux.

Andry Bihary, dans une vidéo, accuse « des individus» d'être impliqués dans l'assassinat de son demi-frère. Il importe par ailleurs, pour lui, de procéder à un audit profond de la commune urbaine de Toliara, dont les employés demandent le règlement de seize mois de salaire impayés, une semaine après le décès du maire.

Frérot Ralaivahiny, faisant partie du groupe des « bandeaux rouges », a toujours été aux côtés de Siteny Randrianasoloniaiko, lors des propagandes des députations. Il a été hissé par celui-ci, candidat aux municipales en 2024, mais n'a pas été élu. Mais il n'apparaît pas aux côtés du président de l'institution lors de ses descentes à Toliara. Sur la toile, il est poursuivi pour ne pas détenir les capacités ainsi que l'étoffe qu'il faut pour se prétendre au poste.

De passage à Toliara, vendredi dernier, le ministre de l'Intérieur, Velonjara Tiaray Rakotonandrasana, s'est montré à la fois fuyant et évasif lorsqu'il a été interrogé sur la question du PDS de Toliara. « Lisez les textes», a-t-il répondu sèchement.