Madagascar: Environnement - Le bateau L'Amory pollue la mer d'Émeraude

Un an après son échouement sur les récifs de l'île de Diégo, l'épave de L'Amory demeure une menace pour l'environnement et le tourisme de la Mer d'Émeraude, faute d'opération de renflouement.

C'est un triste anniversaire que la Mer d'Émeraude n'aurait pas dû connaître. Un an après l'échouement du navire Amory sur les récifs de l'île de Diégo, au large de Diégo-Suarez, son épave demeure immobilisée sur le site et continue de se détériorer. Une situation qui inquiète de plus en plus l'Office régional du tourisme de Diégo-Suarez (ORTDS), lequel alerte sur les conséquences environnementales et touristiques grandissantes de cette présence prolongée.

Si l'extraction du carburant a permis d'écarter le risque immédiat d'une marée noire, aucune opération de renflouement n'a encore été engagée. L'ORTDS regrette l'absence de solution durable pour dégager l'épave, malgré les alertes répétées.

« Chaque jour qui passe accélère la dégradation du navire et renforce les menaces sur cet écosystème marin reconnu pour sa richesse biologique et son importance touristique », souligne l'organisme.

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Dommages durables

Considérée comme l'un des joyaux naturels de Madagascar, la Mer d'Émeraude accueille chaque année de nombreux visiteurs attirés par la beauté de ses eaux turquoise et sa biodiversité exceptionnelle. Selon l'ORTDS, le maintien de l'épave sur les récifs pourrait engendrer des dommages durables, notamment à travers la corrosion de la coque, sa fragmentation progressive, la libération éventuelle de substances polluantes et la dégradation des coraux.

Pourtant, alors qu'une intervention rapide était attendue juste après l'accident, l'organisation pointe le silence des autorités compétentes. Plusieurs observateurs locaux s'interrogent sur l'absence totale d'avancées dans le traitement du dossier. L'épave de l'Amory demeure, en ce 8 juin, le symbole d'une urgence écologique sans réponse.