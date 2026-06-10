Madagascar: Alpinisme/Festival Miara-Miabo - Les Bouka célèbrent leur exploit à Mahajanga

La fête continue. Après l'exploit historique d'avoir pu planter le drapeau malgache au sommet de l'Everest le 23 mai, la famille d'alpinistes, Zouzar Bouka et ses deux fils Rais et Raj-Alexandre, poursuit la célébration à Mahajanga après le concert nocturne sur le parvis d'Analakely.

Un Festival Miara-miabo, qui conjugue sport, culture et divertissement, s'étalera du 27 au 30 août dans la capitale du Boeny. Cette première édition rassemblera les Majungais et les vacanciers venant de toute l'île.

Des compétitions sportives, entre autres de basket 3x3 mixte, se tiendront dans l'enceinte du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'un tournoi de foot de rue. La plage du Village touristique abritera des combats de moraingy, du savika, un tournoi de beach-volley, du Mega Zumba et la course de karting sur le bord de mer. Toutes les finales par discipline auront lieu le 30 août.

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Une course «Color Run», alliant sport et divertissement, sera ouverte à tous, sur un circuit ponctué de zones où les coureurs seront aspergés de poudres colorées, créant une ambiance visuelle. Des concerts live sont programmés durant les quatre jours au Village touristique, animés par des artistes comme Samoëla, Tempo Gaigy, Oladad, Ceasar, Maman'i Tsôlôlô, Elidiot et Mahaleo. Une élection de Miss et Misters marquera également cette première édition. Dans la zone loisirs, il y aura des kermesses et des animations diverses.