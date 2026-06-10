Madagascar: Andekaleka - Des opérations de pluies provoquées

La Jirama multiplie les initiatives pour tenter d'augmenter le niveau d'eau qui alimente les centrales hydroélectriques.

Elle a réalisé des opérations de pluies provoquées pendant quatre jours à Andekaleka, Tsiazompaniry et Mandraka, en collaboration avec la direction générale de la Météorologie. « Débutées jeudi et vendredi, ces opérations ont marqué une courte pause samedi avant de reprendre dimanche et lundi. Cette démarche vise à anticiper et à faire face à la période d'étiage dans laquelle nous sommes déjà engagés. En effet, une baisse significative du niveau de l'eau avait été constatée à Andekaleka au cours des jours précédents», note Manda Ny Aina Nomena, directeur général adjoint de la Jirama, en charge de l'électricité.

Le bilan des opérations reste mitigé. Dans les zones cibles, le résultat n'est pas encourageant. « Il n'a pas plu pendant ces opérations», témoigne une source à Andekaleka. La Jirama, pour sa part, affirme que les deux premiers jours n'ont apporté que de fines bruines, avant que le week-end ne laisse place à de légères précipitations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais pour la Jirama, la stabilisation du niveau de l'eau représente déjà une victoire cruciale. « Malgré cette faible pluviométrie, l'intervention est un succès: en stoppant la baisse nu niveau des eaux, elle permet à la centrale d'Andekaleka de maintenir sa pleine capacité de production », enchaîne Manda Ny Aina Nomena. L'intersaison complique fortement le déclenchement des pluies provoquées, car les conditions favorables sont rares. Malgré cela, la Jirama saisirait la moindre occasion pour intervenir et afin de stabiliser les niveaux des réservoirs.

Par ailleurs, l'entreprise annonce d'autres mesures pour faire face à cette période d'étiage, dont l'exploitation maximale de toutes les centrales fonctionnant au carburant et la préparation de l'activation de la Turbine à Gaz (TAC) de 30 MW dès que le niveau d'eau deviendra critique. Elle prévoit également l'installation de nouveaux groupes au fioul lourd (LFO) pour renforcer l'alimentation du Réseau interconnecté d'Antananarivo et l'intégration progressive des énergies renouvelables.