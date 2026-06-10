Madagascar: Festival des baleines - Sainte-Marie entend affirmer son identité culturelle

Bien plus qu'un simple rendez-vous touristique, le Festival des Baleines entend cette année affirmer davantage son identité culturelle.

Du 11 au 19 juillet 2026, Sainte-Marie accueillera la neuvième édition de cet événement qui, depuis sa création en 2015, associe tourisme, culture et sensibilisation à la protection des baleines.

La culture occupera une place centrale tout au long du festival. En partenariat avec Yas Madagascar, les organisateurs ont fait le choix de mettre en avant les expressions artistiques malgaches à travers des concerts, animations et spectacles valorisant la langue et les traditions nationales. Cette orientation vise à faire découvrir aux visiteurs la richesse culturelle de Sainte-Marie et, plus largement, de Madagascar.

Le programme prévoit plusieurs rendez-vous destinés à rassembler habitants et visiteurs autour de moments festifs. Des spectacles de danse urbaine côtoieront des disciplines plus traditionnelles comme le morengy et les danses collectives. Un spectacle de cirque est également annoncé le 14 juillet, tandis que l'élection de Miss Élégance Beauté se tiendra le 16 juillet. Le festival s'achèvera le 19 juillet avec le concert de Rijade, l'un des temps forts de cette édition.

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Au-delà de la scène culturelle, diverses activités sportives viendront animer la semaine, notamment des tournois de football, de beach-volley et des rencontres d'ultimate frisbee. Les célèbres « Nuits du Festival » proposeront également des spectacles et animations destinés à prolonger l'ambiance festive après les activités de la journée.

L'événement conserve toutefois ses deux autres piliers : le tourisme et l'environnement. Les visiteurs pourront participer à des safaris baleines et découvrir plusieurs sites emblématiques de l'île, notamment les piscines naturelles du Nord de Sainte-Marie ainsi que l'Île aux Nattes. Les professionnels du tourisme se préparent déjà à accueillir les nombreux visiteurs attendus pendant cette période.

La sensibilisation environnementale restera également au coeur du festival. L'initiative « Un enfant, une baleine » permettra à une trentaine d'adultes et d'enfants de découvrir les baleines, l'histoire de la piraterie locale ainsi que la forêt primaire de Sainte-Marie.