Madagascar: Mois de la langue malgache - Faribolana Sandratra encourage la nouvelle génération

10 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Créer plutôt que reproduire. Tel est le message porté par Faribolana Sandratra lors de l'ouverture de « Hadimiana Sandratra », un événement de cinq jours consacré à la langue et à la littérature malgaches, lancé ce lundi à la Bibliothèque nationale de Madagascar à Anosy.

Pour son fondateur, J. Nalisoa Ravalitera, les jeunes auteurs doivent s'inspirer des grandes figures de la littérature sans chercher à les copier. « Notre objectif n'est pas de les remplacer, mais de laisser à notre tour des oeuvres qui marqueront leur époque », a-t-il souligné.

Cette édition a été marquée par le lancement de « Sandra-kanto », un recueil collectif réunissant les textes de quatre-vingts poètes issus de onze régions du pays, illustrant la diversité de la création littéraire malgache.

Fondé dans les années 1980, Faribolana Sandratra oeuvre depuis plus de 35 ans à la promotion de la littérature à travers diverses initiatives, dont le TMV (Tononkalo Mitety Vazan-Tany), le VMV (Velan-kevitra Mitety Vohitra) et le journal littéraire « Ambioka». L'association compte aujourd'hui plus de trois cent cinquante membres répartis dans une vingtaine de districts.

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Présent lors de l'ouverture, le ministre de la Communication et de la Culture, O'Gascar Fenosoa, a réaffirmé son soutien à la promotion de la langue malgache et annoncé la préparation d'une résidence d'écriture. De son côté, Faribolana Sandratra a plaidé pour un meilleur accompagnement de l'édition des ouvrages.

Une exposition retraçant l'histoire du cercle, de ses fondateurs et de ses membres est visible à la Bibliothèque nationale. Des conférences et ateliers sont également organisés dans plusieurs lieux de la capitale.

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