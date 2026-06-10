Ile Maurice: Trente-quatre Malgaches se font arrêter

La police mauricienne a procédé hier à l'arrestation de trente-quatre Malgaches en situation irrégulière dans le quartier de Plaine-Verte, à Port-Louis.

L'opération, menée aux alentours de 4h du matin par l'unité Metro North de la Mauritius Police Force, a ciblé une pension de famille de la rue Dauphine, connue sous l'enseigne « Étoile Brillant ».

Sur place, les forces de l'ordre ont découvert dix-sept hommes et dix-sept femmes vivant depuis environ deux ans sans disposer de visas, de permis de séjour ou d'autorisations de travail, selon channelnews.mu et defimedia.info.

D'après les médias locaux, les occupants ont reconnu en créole qu'ils résidaient dans la maison depuis deux ans. Face à l'absence de documents légaux, la police a dû les interpeller pour séjour illégal. Les compatriotes arrêtés ont coopéré sans résistance, ont rassemblé leurs effets personnels et leurs passeports avant d'être conduits sous escorte vers le quartier général de la police pour la suite des procédures.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de leur maintien prolongé sur le territoire mauricien.