Madagascar: Exposition - L'IFM célèbre l'épopée du football malgache

Du 12 juin au 1er août, l'Institut français de Madagascar accueille une exposition qui retrace l'histoire, la passion et l'impact social du football dans la Grande Île.

À quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde 2026, le football malgache s'invite à l'Institut français de Madagascar (IFM). À travers l'exposition photographique

« Chronique d'un football insulaire », le public est convié à découvrir un regard inédit sur un sport qui occupe une place particulière dans le quotidien des Malgaches.

Présentée du 12 juin au 1er août, l'exposition a été réalisée par le collectif Mira Photo. À travers une série de clichés documentaires, elle explore les multiples visages du football à Madagascar, depuis les terrains improvisés du Tany Katsaka jusqu'aux grandes enceintes sportives internationales. Les photographies évoquent également le parcours des clubs historiques et les performances récentes des Barea, tout en mettant en lumière les rêves et les ambitions qui gravitent autour du ballon rond.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus qu'un simple sport, le football apparaît ici comme un véritable phénomène social. Les images témoignent de la ferveur populaire qui anime les stades, des moments de partage entre supporters et de la capacité de cette discipline à rassembler des personnes de tous horizons. Malgré les contraintes liées à l'insularité et au contexte socio-économique du pays, cette passion continue de fédérer et de nourrir un fort sentiment d'appartenance collective.

L'exposition propose également une lecture plus humaine du football malgache. Elle raconte des histoires de transmission, de persévérance et d'espoir, faisant des terrains de jeu de véritables espaces où se construisent les rêves de toute une génération.

« Chronique d'un football insulaire » invite ainsi les visiteurs à porter un regard sensible sur l'une des expressions culturelles les plus populaires de Madagascar.

Cette exposition est signée Mira Photo, un collectif fondé en novembre 2020. Composé de huit photographes et de deux vidéastes, il se consacre à la photographie documentaire et journalistique en mettant en avant les réalités sociales, culturelles et humaines de la Grande Île.