Madagascar: Mahajanga - Le comité du 26 juin à pied d'oeuvre

Les préparatifs comptant pour la célébration du 66e anniversaire de la fête nationale battent leur plein à Mahajanga.

Le comité d'organisation, dirigé par le préfet de Mahajanga, s'est réuni jeudi dernier pour la première fois dans la grande salle Akory Haly de la direction régionale de la Culture et de la Communication, à Mangarivotra, en présence du commandant de la Zone de défense et de sécurité (ZDS) Ankarafantsika et des représentants de la direction régionale. Au coeur des échanges: raviver la fierté nationale, en commençant par le respect du drapeau national.

Le préfet de Mahajanga a rappelé que tous les bâtiments administratifs doivent être décorés de drapeaux et que les foyers doivent également hisser le drapeau national. « J'ai remarqué que de nombreux bâtiments ne sont pas encore décorés. Des drapeaux doivent également être hissés sur les toits des maisons à Mahajanga. C'est le symbole de l'unité et du patriotisme. Cette année, la célébration de la fête nationale sera particulièrement marquée par de nouvelles activités et manifestations », a déclaré le président du comité. Le commandant de la ZDS a aussi rappelé que chaque foyer devra manifester sa solidarité en l'honneur de la fête nationale en hissant le drapeau national.

Instructions

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Le respect du drapeau exige de se lever, de se découvrir et de se tenir droit pendant l'hymne national. La coutume veut que la main droite soit placée sur le coeur. La façon de s'habiller devra mettre en valeur la culture malgache, selon les instructions du président de la République de la refondation, durant tout ce mois de juin.

Il a également été rappelé que l'utilisation et la vente des pétards et des rayons laser sont strictement interdites. Les contrevenants seront poursuivis et sanctionnés.

Les différentes commissions ont été mises en place depuis jeudi dernier. Elles seront à pied d'oeuvre. Le programme de célébration sera affiché bientôt.