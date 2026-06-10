Sénégal: Joal-Fadiouth - 10.000 propagules plantées pour restaurer la mangrove

Joal-Fadiouth — Quelque 10.000 propagules de palétuviers ont été reboisées, dimanche à Fadial, dans la commune de Nguéniène (Mbour, Ouest), à l'occasion de la Journée mondiale des océans, a constaté l'APS.

Cette édition a été mise à profit pour sensibiliser les populations à la protection des écosystèmes marins et côtiers. L'opération, organisée par l'association AGIR (Association de gestion intégrée des ressources), en partenariat avec Greenpeace Afrique et l'Aire marine protégée (AMP) de Joal-Fadiouth, a permis de restaurer un hectare de mangrove avec la participation des acteurs locaux, notamment des élèves, des enseignants et plusieurs organisations engagées dans la préservation de l'environnement.

Selon le conservateur de l'AMP de Joal-Fadiouth, le capitaine Assane Diallo, cette activité revêt une importance particulière, en raison du rôle écologique majeur que joue la mangrove. "La mangrove contribue à la séquestration du carbone et constitue une zone essentielle de frayage, de reproduction et de croissance pour de nombreuses espèces de poissons ", a-t-il expliqué. "Notre principal défi aujourd'hui est de développer une véritable citoyenneté environnementale chez les enfants et les jeunes, afin qu'ils soient, demain, des acteurs de la préservation de leur environnement", a-t-il ajouté.

Le chargé de campagne Océan à Greenpeace Afrique, Amadou Oumar Touré, a relevé que la journée des océans de cette année était axée sur un thème invitant à repenser les relations entre les populations et les océans. Les océans jouent un rôle déterminant dans la régulation du climat, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes, a-t-il dit.

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"Il est important que les communautés soient davantage associées à la gestion des ressources marines et qu'elles bénéficient pleinement des retombées liées à leur exploitation", a plaidé l'ingénieur environnementaliste, appelant à renforcer les actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes. Le président du Réseau des aires marines protégées du Sénégal et de l'association AGIR, Abdou Karim Sall, a salué les efforts consentis depuis plusieurs années à Joal-Fadiouth en matière de restauration des écosystèmes côtiers.

"Joal est aujourd'hui une référence nationale en matière de reboisement, de conservation de la mangrove et de gestion participative des ressources naturelles", a-t-il affirmé, rappelant que la protection des ressources marines constitue un "impératif" pour les générations futures.