Burkina Faso: BEPC 2026 à Bobo-Dioulasso - Entre cris de joie, pleurs et espoirs de second tour

La ville de Bobo-Dioulasso a enregistré, le mardi 9 juin 2026, les premiers résultats de l'examen du Brevet d'étude du premier cycle (BEPC). Les résultats du premier tour de quelques jurys varient entre 33 et 43% de taux de réussite.

Les élèves candidats au Brevet d'étude du premier cycle (BEPC) ont pris d'assaut le mardi 9 juin 2026 les différents jurys pour s'enquérir des résultats de ce qu'ils ont « semé » lors de l'administration des épreuves de cet examen. Au lycée Ouezzin- Coulibaly (LOC) de Bobo-Dioulasso où sont logés les jurys 24 et 36, les candidats étaient dispersés sous les arbres, distraits de temps en temps par les klaxons des motos des jeunes venus les accompagner. Le soleil qui les accablait a fait place à de gros nuages qui ont déversé des gouttes de pluie, obligeant les candidats à s'abriter sous les bâtiments du lycée.

Tandis que les eaux de pluie continuaient de ruisseler, les candidats sortent de leur abri, les oreilles tendues vers les bureaux de leurs « libérateurs ». A 14 heures, le président du jury 24, Mamadou Ouattara, invite les candidats à s'approcher. Il procède à l'appel. Les noms des premiers admis tombent au même moment que des cris de joie. Ces cris de joie s'estompent lorsque Mamadou Ouattara entame l'appel des candidats admis au second tour, laissant progressivement place aux pleurs. Ce jury 24 du grand LOC a enregistré 302 candidats dont 9 absents. Il y a eu 102 admis soit un taux de 34,11%. 140 sont au second tour. C'est la même ambiance qui a régné au jury 36 logé au LOC.

Il a enregistré 300 candidats. 130 ont été admis, soit un taux de près de 43%, et 125 composent pour le second tour. Au lycée municipal, les résultats sont sensiblement les mêmes. Sur les 308 candidats enregistrés au jury 38, l'on note 99 admis (34,49%) et 125 au second tour. Toujours dans cet établissement, le jury 37 a compté 308 candidats. 99 ont été admis (33,56%) et 144 sont admissibles. En attendant les résultats définitifs, le président du jury 37, Casimir Ilboudo, trouve les résultats en deçà de leurs attentes. « De façon générale, tout s'est bien passé.

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Mais, les résultats ne nous donnent pas une entière satisfaction. Nous nous attendions à au moins 45 ou 50% dès le premier tour. Nous espérons qu'au second tour les élèves vont se rattraper. Si on arrive à glaner 120 admis sur les 144 du second tour, nous aurons un bon pourcentage. Je suis optimiste », explique M. Ilboudo. Le président du jury 24, Mamadou Ouattara, partage la même opinion.

« Nous sommes à 34,11%. Ce n'est pas aussi satisfaisant. On aurait voulu que ce soit mieux. Nous appelons les candidats admis au second tour à se mettre au sérieux et à réviser correctement tout ce qu'ils ont pu parcourir en classe avec les enseignants. S'il y a lieu d'effectuer des exercices avec d'autres camarades, faire recours aux enseignants afin d'être prêt au second tour, ce sera mieux », invite camarade Ouattara.

Mamadou Ouattara aurait souhaité au moins atteindre les 50% au moins, mais en attendant les résultats du second tour, il invite les candidats admissibles à se mettre vite au travail et à se concentrer comme Yann Traoré qui est admis au premier tour. « J'ai eu mon BEPC et je suis très content. Dès le début de l'année, je ne me suis pas amusé. J'ai commencé par donner le meilleur de moi.

Et voilà que ç'a marché. Je suis très content de moi-même », se réjouit le nouveau breveté. Son ami, Tidjené Saro aussi admis d'ajouter : « le résultat pour moi a été bon. On dit que l'année est longue, mais elle n'est pas longue. Dès le début de l'année, elle avance et il fallait se préparer dès le début. Je suis très content et je vais bien "arroser" mon succès. On va inviter les gens et on va le faire ensemble dans la cohésion », lance le candidat dans une atmosphère de cris, de pleurs et de klaxons de motos.

Légende (Ph : Adaman DRABO) :

Le nouveau breveté Yann Traoré dit être très content pour son succès au BEPC. (Drabo 1)

Le président du jury 24, Mamadou Ouattara, espère un bon résultat après le second tour. (Drabo 2)

C'est sous une pluie que les candidats se sont présentés pour avoir les résultats du BEPC au Lycée Ouezzin-Coulibaly. (Drabo 3)