Darou Khoudoss — Le député Ousmane Ciss annonce le lancement prochain d'une initiative parlementaire destinée à examiner les conditions de travail, de sécurité et de protection sociale des ouvriers et journaliers intervenant sur les sites industriels à risque, après la mort, la semaine dernière, d'un journalier des Industries chimiques du Sénégal (ICS), suite à un accident de travail.

Le journalier Ahma Sène est décédé le 7 juin 2026 à Dakar, des suites des blessures graves consécutives à un accident intervenu le 2 juin 2026 sur un site industriel des ICS à Darou Khoudoss.

Dans un communiqué rendu public mardi, le parlementaire a annoncé qu'il va déposer une initiative pour amener l'hémicycle à enquêter sur les conditions de travail des journaliers sur les sites industriels à risque, particulièrement aux ICS.

Cette démarche vise, selon lui, à proposer des réformes susceptibles de renforcer les dispositifs de prévention et les obligations de sécurité des employeurs, afin d'éviter la répétition de tels drames.

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Le député a fait part de ses préoccupations concernant les conditions de travail et de sécurité des journaliers employés sur les sites industriels à risque. Il a exprimé sa "vive émotion" et a formulé des prières pour le repos de l'âme du disparu.

Selon lui, plusieurs alertes ont été lancées au fil des années sur la protection et l'encadrement de ces travailleurs.

L'élu a appelé les autorités compétentes, notamment le ministère en charge du secteur, à "diligenter une enquête rigoureuse, indépendante et transparente", afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident et de déterminer les éventuelles responsabilités.

"La sécurité des travailleurs ne saurait être considérée comme une variable d'ajustement économique", a-t-il martelé, estimant que la protection de la vie humaine doit demeurer une priorité absolue dans les activités industrielles.