Sénégal: Fatick - Des acteurs préconisent une refondation du système éducatif

10 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Des acteurs du système éducatif ont préconisé la promotion d'une école répondant aux aspirations et attentes des populations, lors d'un forum académique sur la refondation du système éducatif, tenu mardi à Fatick (centre).

"Il faudrait que l'école que nous avons puisse [s'adapter] avec nos aspirations et nos désirs. Il serait bon qu'elle puisse former l'enfant idéal, le modèle de société que nous voulons", a soutenu le secrétaire général de l'inspection d'académie, Mbacké Thioune.

Ce forum académique sur la refondation du système éducatif a été présidé par la gouverneure de la région, Ngoné Cissé, en présence d'une délégation du ministère de l'Education nationale et de l'inspecteur d'académie, entre autres autorités administratives et territoriales.

Selon M. Thioune, de grands changements et grandes positions doivent émerger de l'école, à travers une revue des méthodes et programmes, estimant que c'est à l'école "d'engendrer la société idéale".

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M. Thioune a assuré que ce forum est une "grande plénière qui invite l'ensemble des auteurs impliqués à se prononcer en toute liberté par rapport à leurs attentes et leurs craintes sur la refondation du système éducatif".

"Nous recensons toutes les idées émises et un comité ad hoc est convoqué pour une relecture et un toilettage pour finaliser et remettre toutes les propositions revenues à l'autorité", a-t-il ajouté.

Au cours de la restitution des travaux de groupe, il a été proposé l'adoption d'une seule langue nationale dans les enseignements-apprentissages.

"Une proposition recevable car la diversité linguistique ne peut pas être un obstacle. La langue est un véhicule culturel. Au-delà des enseignements pédagogiques, elle contribue à capitaliser notre culture", a expliqué Mbacké Thioune.

L'introduction de l'anglais dès le préscolaire et l'utilisation de l'Intelligence artificielle ont aussi été abordées par les acteurs de l'éducation.

"Certains soutiennent que l'anglais peut bourrer le cerveau de l'enfant tandis que d'autres estiment que le cerveau de l'enfant est assez élastique pour apprendre tout ce qu'il faut", a-t-il notamment dit, plaidant pour un encadrement des élèves dans l'utilisation de l'intelligence artificielle.

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