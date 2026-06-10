Madagascar: Polémique liée aux négociations avec Bruxelles sur un accord de partenariat

À Madagascar, neuf organisations paysannes et de la société civile dénoncent l'opacité des Accords de partenariat économique en cours de négociation entre l'Union européenne et la Grande Île. Selon elles, le dernier round serait sur le point d'être conclu sans aucune consultation des principaux concernés. Une lettre conjointe a été envoyée mardi 9 juin à l'ambassadeur européen et au ministre de l'Agriculture, pour exiger la transparence.

Ces accords doivent encadrer les échanges commerciaux entre l'Union européenne et plusieurs pays africains, dont Madagascar. Mais alors que le seizième et dernier round de négociations est en cours, aucune information n'a été partagée avec la société civile et les paysans, déplorent plusieurs organisations malgaches.

« Nous sommes particulièrement inquiets, parce que si l'Union européenne arrive à ses fins, c'est-à-dire à imposer la signature de ce qu'on appelle l'UPOV 91 par Madagascar, cela aurait un impact potentiellement dévastateur sur les droits des paysans à l'alimentation, notamment sur leur droit d'utiliser, de sélectionner, de protéger et d'échanger la semence de leur choix », précise Zo Randriamaro, la présidente de CRAAD OI, une organisation malgache qui défend la souveraineté alimentaire et les droits des paysans.

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L'enjeu des droits de propriété intellectuelle sur les semences

L'UPOV 91 est une convention internationale qui renforce les droits de propriété intellectuelle sur les semences. Elle limite la possibilité pour les paysans de conserver et de ressemer librement leurs graines. Un enjeu central pour la souveraineté alimentaire de Madagascar.

Pour Zo Randriamaro, la responsabilité revient en premier lieu aux autorités malgaches. « Nous considérons que la responsabilité première vient du ministre malgache, qui est redevable envers la population, surtout envers les Malgaches, sur les engagements que le gouvernement prend en leur nom. Surtout sur un sujet aussi grave que celui de la semence, qui a une importance vitale pour les paysans malgaches », ajoute-t-elle.

Le collectif d'organisation demande que le libellé du chapitre sur les semences soit rendu public, avant toute signature. Sollicités par RFI, l'ambassade européenne et le ministère n'ont pas réagi.