Madagascar: Basketball 3x3 - La Fédération trace la route après le Mondial de Pologne

Après le parcours historique des Ankoay masculins à la Coupe du monde 3x3 en Pologne, la Fédération malgache de basketball (FMBB) exprime sa gratitude à tous les acteurs ayant contribué à cette aventure via sa page Facebook.

Mais pour la FMBB, l'histoire est loin d'être terminée. Une semaine après la Coupe du monde FIBA 3x3 disputée à Varsovie, la FMBB, par la voix de son président Jean Michel Ramaroson, a adressé ses remerciements à l'ensemble des partenaires qui ont accompagné les Ankoay dans cette campagne mondiale.

« Je tiens à saluer le soutien de l'État malgache, des entreprises partenaires, des bénévoles, des amoureux du basketball à Madagascar comme à l'étranger, ainsi que des médias qui ont relayé l'aventure des champions d'Afrique », confie Jean Michel Ramaroson.

Malgré une élimination en play-in face à la France, les Ankoay masculins ont marqué les esprits lors du Mondial en signant des victoires de prestige, notamment contre l'Espagne, championne du monde en titre, et l'Australie. Une performance qui confirme la place de Madagascar parmi les meilleures nations africaines du 3x3.

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La page de Varsovie est désormais tournée. La FMBB regarde déjà vers les prochaines échéances. Dès les 27 et 28 juin, les sélections malgaches participeront au FIBA 3x3 Réunion Challenger à Saint-Denis. Dans la foulée, Antananarivo accueillera la deuxième édition du Jamboree national minibasket du 29 juin au 5 juillet.

Mais l'objectif majeur de la fin de saison reste l'Africa Cup 3x3, prévue en décembre à Antananarivo. Organisée à domicile, cette compétition continentale représente un nouveau défi pour les Ankoay, désireux de confirmer leur domination africaine devant leur public.

Le Mondial 2026 a démontré que le basketball 3x3 malgache poursuit sa progression. Et pour la FMBB, l'aventure ne fait que continuer et les efforts sont à multiplier.