Madagascar: Jirama - Antsiranana attend l'arrivée des groupes électrogènes

Un accueil chaleureux a été réservé au convoi de camions transportant les groupes électrogènes destinés à alimenter la centrale thermique de la Jirama à Amporaha. À leur passage, les habitants ont manifesté leur espoir de voir enfin une amélioration de la situation énergétique, dans un contexte marqué par des coupures d'électricité répétées qui continuent de peser lourdement sur la vie quotidienne.

Depuis plusieurs semaines, le délestage perdure et provoque de nombreuses difficultés. Les ménages, les commerçants, les artisans, les entreprises, mais aussi les services essentiels subissent les conséquences de ces interruptions fréquentes. Activités ralenties, pertes économiques, perturbation des études, difficultés de conservation des produits et baisse de productivité : les impacts se font sentir à tous les niveaux.

L'arrivée de ces équipements est donc perçue comme un signe d'espoir par la population. Les groupes électrogènes transportés devraient contribuer au renforcement de la capacité de production de la centrale thermique, afin de réduire progressivement les coupures et d'améliorer la distribution de l'électricité.

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Toutefois, si cet accueil traduit une attente forte, il exprime aussi l'impatience d'une population fatiguée par une crise énergétique qui dure. Beaucoup espèrent que cette initiative ne restera pas au stade des annonces, mais se traduira rapidement par des résultats concrets et visibles.

Le convoi des camions symbolise ainsi bien plus qu'un simple acheminement de matériel. Il représente, aux yeux des habitants, une réponse attendue face à une situation devenue difficilement supportable. Reste désormais à voir si la mise en service effective de ces groupes permettra d'apporter un soulagement réel et durable aux usagers de la Jirama.

Acquis par l'État à travers le ministère de l'Énergie et la Jirama, ces équipements devraient apporter une capacité supplémentaire de 4,6 MW, répartie entre six groupes de 500 kW et deux de 800 kW. Ce qui devrait renforcer la production électrique dans la région d'Antsiranana.

Selon les informations fournies, deux des groupes, offerts par l'État, disposent chacun d'une puissance de 800 kW. Les six autres affichent une capacité de production de 500 kW chacun, soit un apport total estimé à 4,6 MW. Une puissance supplémentaire attendue avec espoir par une population fortement éprouvée par les délestages récurrents.

Le convoi a été accueilli au croisement de Joffre-ville - Antamitarana par les autorités régionales, aux côtés du vice-président de l'Assemblée nationale, Ibrahim Charles. Ces dernières l'ont ensuite conduit jusqu'au site d'Amporaha.