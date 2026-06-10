Le ministre de la microfinance a présidé, à Dakar, la cérémonie d'installation du comité local de pilotage de la deuxième édition du Forum Africain de l'Économie Sociale et Solidaire (FORA'ESS). A cette occasion Alioune Dione a réaffirmé l'ambition du Sénégal de faire de 2026 une étape décisive pour le développement économique du continent. Sous le thème de l'inclusion et de l'innovation, Dakar sera du 7 au 9 juillet prochains, la capitale de l'économie sociale et solidaire.

Avec cette deuxième édition, le mouvement africain de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) s'inscrit dans un tournant historique pour une économie plus humaine. Prévu dans un autre pays, le FORA'ESS 2026 se tiendra finalement àDakar. Le Sénégal ayant choisi, selon le ministre de la microfinance, d'assumer sa responsabilité pour garantir la continuité de ce processus essentiel au futur du continent. Au delà d'une rencontre internationale ordinaire, le FORA'ESS se veut un véritable acte de plaidoyer pour une vision africaine de l'économie fondée sur la coopération et l'inclusion.

Selon le ministre de la Microfinance, Alioune Dione, ce choix d'accueillir le FORA'ESS 2026 n'est pas un hasard, mais le prolongement logique d'un engagement historique. « Le Sénégal s'est positionné depuis plusieurs années à l'avant-garde de ce modèle économique, ayant notamment joué un rôle clé dans l'adoption de la Résolution A/77/281 de l'ONU, qui reconnaît l'ESS comme un levier majeur de développement durable. Sur le plan national, cette volonté s'est traduite par une Loi d'Orientation relative à l'ESS et un cadre institutionnel dédié ». Ce choix procède selon le ministre d'une volonté de jouer un rôle de pivot dans la promotion d'une économie solidaire et inclusive. « Notre pays n'a pas seulement accepté d'accueillir le FORA'ESS. Il a choisi d'assumer pleinement son rôle de facilitateur, de rassembleur et de promoteur d'une vision africaine de l'économie fondée sur la solidarité, la coopération et l'inclusion » a annoncé le ministre.

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Une option en droite ligne avec la déision prise par le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye de faire de l'année 2026 « Année de l'Économie Sociale et Solidaire et de l'Emploi ». Une décision qui traduit une conviction profonde, qui refuse de faire de l'ESS « une solution de secours », mais plutôt une « économie d'avenir » capable de générer des emplois décents et de renforcer la souveraineté des territoires. Sous le thème « L'Économie Sociale et Solidaire : moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique », le forum accueillera plus de 2 500 participants venant d'une trentaine de pays. Ministres, chercheurs, coopératives et institutions financières se réuniront pour transformer les citoyens en véritables acteurs de leur développement.

Face aux défis de la pauvreté et du changement climatique, l'ESS propose de concilier performance économique et justice sociale. Ainsi leFORA'ESS Dakar 2026 ambitionne de déboucher sur des partenariats durables et des mécanismes de coopération renforcés. C'est pourquoi, les autorités lancent un appel vibrant à la communauté internationale, aux fondations d'utilité publique et aux institutions de microfinance pour qu'elles prennent toute leur place dans ce projet. Le forum Dakar 2026 se veut un rendez-vous pour une Afrique qui innove et construit son avenir sur ses propres valeurs de solidarité et de responsabilité collective. Il s'agit, pour les autorités, d'une étape décisive pour bâtir une économie africaine plus résiliente et plus humaine.