Sénégal: Examens scolaires à Matam - Près de 3191 candidats au CFEE et 198 au BFEM sans acte d'état-civil

Cette année, l'académie recense 11 582 candidats inscrits à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) répartis dans 102 centres, 5 494 candidats, au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans 68 centres, et 5 023 candidats au Baccalauréat dans 25 centres d'examen. Cependant, un problème persistant inquiète les autorités locales.

Selon les informations recueillies lors du comité régional de développement consacré aux examens de fin d'année, 3 191 élèves inscrits à l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et 198 au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans l'académie de Matam ne possèdent pas d'acte de naissance. En tout, ce sont 3 389 candidats dans toute la région de Matam qui sont dépourvus de documents d'état civil. Cette problématique touche plus particulièrement l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Matam, avec 1 545 candidats concernés pour le CFEE et 147 pour le BFEM. Elle est suivie par l'IEF de Kanel, qui enregistre 1 350 cas pour le CFEE et 28 pour le BFEM, ainsi que l'IEF de Ranérou, où 296 candidats au CFEE et 23 au BFEM sont dans la même situation.

Malgré l'absence d'actes de naissance, une mesure protège ces candidats contre leur exclusion des examens, assurant leur droit à l'éducation. Cependant, il est vivement recommandé de procéder à une régularisation des documents d'état civil, renforçant la fiabilité des dossiers et la protection administrative future des élèves.

Toujours est-il que l'inscription des enfants à l'état civil demeure un défi majeur dans la région de Matam. Les autorités éducatives, administratives et judiciaires mènent une lutte acharnée contre ce phénomène à travers des campagnes de sensibilisation et l'organisation d'audiences foraines pour faciliter la délivrance des pièces d'état civil. Malgré les efforts conjoints de ces différents acteurs, la problématique persiste, la difficulté commence dès la naissance ou la petite enfance, avec des obstacles, souvent socio- culturels...

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Pour les autorités de la protection de l'enfance, la situation appelle à « une mobilisation accrue pour instaurer des solutions durables et garantir l'accès égalitaire à l'éducation pour tous les enfants ».