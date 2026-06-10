Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports met à la disposition des supporters sénégalais établis aux États-Unis d'Amérique et au Canada un quota de 400 billets par match afin de leur permettre d'assister aux rencontres de l'équipe nationale, notamment à New Jersey et à Toronto, dans le cadre de la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026, qui démarre jeudi aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans un communiqué parvenu mardi à l'APS, le ministère des Sports explique que "cette mesure d'accompagnement vise à soutenir la mobilisation de la diaspora sénégalaise dans un contexte marqué par le coût particulièrement élevé des billets, largement relevé par l'opinion publique nationale et internationale, tout en garantissant une répartition transparente, équitable et inclusive".

Pour assurer la gestion de ce dispositif, un comité ad hoc a été institué en étroite collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal, composé d'un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, de deux agents par mission diplomatique et consulaire concernée, ainsi que des présidents des associations de Sénégalais établis dans les juridictions concernées, selon la même source.

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Le texte précise que ce comité est chargé "d'assurer la liaison avec les associations, d'informer et de recenser les supporters souhaitant bénéficier du dispositif, de s'appuyer sur les structures associatives pour l'identification et l'enregistrement, de coordonner la répartition des billets, et de veiller au bon déroulement des opérations de mobilisation et d'encadrement".

Les inscriptions, ouvertes depuis ce mardi, requièrent la fourniture des informations suivantes : nom et prénom(s), numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de carte consulaire ou tout document attestant de la nationalité sénégalaise et du lieu de résidence, ainsi que le numéro de passeport. La répartition des billets sera effectuée sur la base des listes transmises, au prorata des inscrits, selon le texte.

Le communiqué précise "qu'en cas de dépassement du quota disponible, les bénéficiaires seront désignés par tirage au sort dans des conditions de transparence. Par souci d'équité, tout supporter ayant déjà bénéficié d'un billet ne pourra être retenu à nouveau qu'après que l'ensemble des autres inscrits aient eu accès au programme".

Les présidents des associations devront transmettre, quarante-huit heures avant chaque rencontre, la liste nominative définitive des supporters retenus, seules les personnes figurant sur ces listes pourront bénéficier des billets. La remise des billets s'effectuera après vérification d'identité selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes et la FIFA. Les billets attribués sont strictement personnels et non transférables, avec un contrôle rigoureux de l'identité des détenteurs à l'entrée des stades, à insisté le texte.

L'Ambassade du Sénégal à Washington D.C., l'Ambassade du Sénégal à Ottawa, le Consulat général du Sénégal à New York ainsi que le comité ad hoc assurent exclusivement la coordination, la supervision et le suivi de l'opération. "Concernant les matchs susceptibles de se tenir au Mexique, les dispositions d'accompagnement seront évaluées en fonction de l'évolution de la compétition", lit-on dans le communiqué. Le ministère de la Jeunesse et des Sports lance un appel "à la mobilisation de la diaspora sénégalaise afin de soutenir les Lions dans un esprit de patriotisme, de solidarité et de fair-play".