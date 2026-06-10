Sénégal: Mbane - L'hôpital militaire de campagne accueille ses premiers patients

Mbane — L'hôpital militaire de campagne (HMC) déployé à Mbane, un commune du département de Richard-Toll (Nord), a accueilli ses premiers patients depuis le lancement officiel de ses services de soins, a constaté l'APS.

Les activités de prise en charge sanitaire de l'HMC ont été effectivement lancées, le samedi 5 juin dernier.Dotée d'un personnel de 132 agents dont dix spécialistes, la structure sanitaire mobile a déjà accueilli plusieurs patients venus de Mbane ainsi que des localités environnantes. Parmi ces patients, un enfant victime de noyade a été reçu et transféré d'urgence, ce mardi, au service de réanimation de l'HMC, selon les responsables de la structure.

Le gamin âgé de quatre ans a "bénéficié d'une prise en charge rapide" de spécialistes de cette structure, sauvant ainsi ce dernier.L'adjoint au préfet de Dagana, Landing Diatta, le maire de Mbane, Dembel Dembarou Sow, le sous-préfet de Mbane, Oumar Sagna Ndiaye, des responsables sanitaires et élus locaux ainsi que des représentants du commandement militaire avaient pris part au démarrage officiel des activités de soins.

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L'hôpital militaire de campagne (HMC) déployé à Mbane, vise à apporter des soins médicaux de haut niveau aux populations éloignées des grands centres urbains, à offrir une couverture gratuite aux habitants de Mbane et environs confrontés à des contraintes financières ou géographiques et à rapprocher les services spécialisés de soins.