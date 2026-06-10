Sénégal: Kolda - Un forum régional planche sur les enjeux de la refondation de l'école sénégalaise

L'inspecteur d'académie (IA) de Kolda (sud), Mamadou Diop, a salué mardi la démarche inclusive des assises territoriales sur la refondation du système éducatif, mettant en avant plusieurs "recommandations fortes" issues du forum régional tenu sur cette question.

Après avoir loué l'approche inclusive adoptée par les organisateurs, il a mis en avant "plusieurs recommandations fortes" issues du forum régional, évoquant notamment une plus grande implication des communautés, l'ouverture au numérique et l'apprentissage précoce de l'anglais. "Le ministère de l'Éducation nationale a fait le choix d'une démarche participative, donnant la parole à l'ensemble des acteurs, des structures de base aux parents d'élèves, en passant par les populations locales et les responsables des écoles coraniques (Daaras)", a souligné l'Inspecteur d'académie de Kolda.

L'Inspecteur d'académie prenait part aux travaux du forum régional de Kolda. Mamadou Diop a souligné que face à l'évolution vertigineuse du monde, le système éducatif sénégalais "ne peut plus se contenter des acquis hérités des indépendances". "C'est pourquoi le gouvernement a pris l'option, non pas seulement de réformer ou de réviser, mais surtout de refonder le système éducatif", a-t-il précisé. Parmi les recommandations phares issues des ateliers de Kolda, l'inspecteur d'académie a insisté sur la place centrale de la communauté.

"Lorsqu'on parle de valeurs culturelles, il nous faut aller au plus profond des communautés pour voir comment elles vivent ces valeurs afin de les mettre en oeuvre", a plaidé Mamadou Diop. Le forum régional de Kolda s'est également penché sur les défis de la modernité, poussant les participants à recommander une "appropriation irréversible du numérique à l'ère de l'intelligence artificielle". De même, l'introduction de la langue anglaise dès le préscolaire et l'élémentaire a été jugée indispensable pour l'intégration des futurs citoyens dans le monde globalisé.

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Enfin, l'intégration des Daaras dans le système éducatif classique figure parmi les propositions majeures formulées par la communauté éducative de la région. Mamadou Diop s'est dit "fier des contributions pertinentes", exprimant sa conviction que Kolda apportera une contribution de qualité au niveau national pour permettre à l'habitant du Fouladou de "se reconnaître pleinement dans le futur modèle éducatif sénégalais".