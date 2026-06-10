Sénégal: La budgétisation sensible au genre, 'un puissant outil de gouvernance et de transparence' selon une information officielle

Dakar — La budgétisation sensible au genre est un puissant outil de gouvernance et de transparence, a affirmé, mardi, la directrice de l'équité et de l'égalité des genres Astou Diouf Gueye, soulignant que la compréhension de cet instrument "demeure encore insuffisante dans le traitement médiatique".

La budgétisation sensible au genre vise à garantir que chaque franc investi par l'État contribue effectivement à réduire les inégalités et à répondre aux besoins spécifiques des hommes, des femmes, des filles et des garçons, a t-elle expliqué. Elle s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de formation organisé au profit des journalistes membres de l'Association des professionnels de l'information sur le genre (APIG).

Toutefois, pour la directrice de la de l'équité et de l'égalité des genres, "la compréhension des mécanismes budgétaires et de leur impact sur les inégalités de genre demeurent encore insuffisants dans le traitement médiatique" alors que les budgets publics constituent "un instrument clé pour promouvoir ou, au contraire, freiner l'égalité entre les sexes".

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D'où, selon elle, la tenue de cette session de formation de trois jours afin d'améliorer le traitement de l'information liée à la budgétisation sensible au genre et permettre aux journalistes d'avoir une meilleure compréhension des violences basées sur le genre et de leur typologie. En effet, a t-elle expliqué, les professionnels des médias ont "la responsabilité de rendre accessibles ces questions techniques, de suivre les engagements publics et d'analyser les budgets de l'État sous le prisme du genre pour en informer les citoyens".

"Vous avez aussi le rôle de briser le silence autour des violences basées sur le genre (VBG). C'est par vos productions, vos investigations et vos reportages, menés dans le strict respect de l'éthique journalistique et de la protection des survivantes, que nous parviendrons à faire évoluer les mentalités et à transformer durablement notre société", a souligné Astou Diouf Gueye. Pour la Chargée du programme Women Count (les femmes comptent) à Onufemmes, Seynabou Sarr, la budgétisation sensible au genre représente un levier stratégique pour traduire les engagements politiques en résultats concrets pour les populations.

"Les budgets publics ne sont pas neutres. Ils peuvent contribuer à réduire les inégalités ou, au contraire, les perpétuer. Une meilleure compréhension des mécanismes budgétaires permettra aux médias d'apporter un regard plus éclairé sur les choix publics et leurs impacts sur les femmes et les hommes", a t-elle déclaré.

Cette formation vise à donner aux professionnels des médias "les connaissances et compétences nécessaires pour analyser, interpréter et vulgariser les données budgétaires et statistiques liées aux violences basées sur le genre, renforcer la compréhension des concepts clés de genre". Après une introduction sur la budgétisation sensible au genre, les participants aborderont d'autres thématiques comme "Genre et statistiques", "Sources de données et état des lieux sur les VBG". Il est également prévu des études de cas et des exercices pratiques.