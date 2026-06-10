Sénégal: La journaliste Fatou Diop prend les rênes de la section SYNPICS de l'APS

Dakar — La journaliste Fatou Diop a été élue, mardi, Secrétaire générale de la section du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) de la société nationale Agence de presse sénégalaise (SN APS) pour un mandat de trois ans.

Mme Diop remplace à ce poste Abdou Kogne Sall, qui occupait depuis décembre 2020 la direction de cette section syndicale. Son élection s'est déroulée à l'issue d'une Assemblée générale des travailleurs de l'entreprise. A l'issue du renouvellement des membres du bureau syndical, la nouvelle Secrétaire générale a exprimé sa gratitude envers ses collègues pour la "confiance placée en sa personne ainsi qu'en l'équipe qui l'accompagne". Elle a réaffirmé son engagement "à oeuvrer avec détermination pour relever les défis auxquels sont confrontés les travailleurs de l'APS".

Fatou Diop a également lancé un appel à l'ensemble des agents afin qu'ils fassent "bloc derrière l'équipe syndicale". Selon elle, "l'unité et la solidarité constituent des leviers essentiels pour défendre les intérêts des travailleurs et bâtir un environnement de travail épanoui, harmonieux, serein et prospère". Au cours de cette Assemblée générale des travailleurs de la SN-APS, le bilan du Secrétaire général sortant, Abdou Kogne Sall, a été largement salué par les collègues, qui ont magnifié le travail accompli ainsi que les avancées enregistrées durant son mandat.

La nouvelle équipe syndicale a affirmé sa volonté de poursuivre les efforts et le travail engagés, dans un esprit de dialogue, de solidarité et de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de l'APS. Elle entend poursuivre "les efforts engagés tout en apportant des réponses adaptées aux préoccupations des agents, dans un esprit de dialogue, de concertation et de responsabilité". Fatou Diop est journaliste à l'APS depuis une quinzaine d'années. Elle a occupé tour à tour les fonctions de cheffe de bureau à Diourbel, Fatick, Thiès et Mbour avant de retourner à Dakar, à la Rédaction centrale de l'APS.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle est aussi depuis plusieurs mois la coordonnatrice du Collège des délégués du personnel, siégeant au Conseil d'administration de la SN APS.

Voici les membres du nouveau bureau de la section SYNPICS-APS :