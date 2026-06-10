Sénégal: Kédougou - Une femme meurt dans un éboulement à Tomboronkoto

9 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un éboulement survenu, mardi, dans un site d'orpaillage de Tomboronkoto dans le département de Kédougou (sud-est) a causé la mort d'une femme mariée, a appris l'APS du responsable local de la Croix rouge Doudou Dionne Dramé.

"C'est une femme mariée qui est décédé suite à cet éboulement sur le site d'orpaillage du village de Tomboronkoto. Elles étaient trois femmes qui travaillaient aujourd'hui sur le site et elles sont toutes du village de Tomboronkoto", a déclaré Doudou Dionne Dramé, responsable de la Croix rouge de la commune de Tomboronkoto. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Mako se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage.

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