Sénégal: Toubab Dialaw - Huit femmes des îles du Saloum formées en électrification solaire et entreprenariat

Toubab Dialaw — Huit femmes ressortissantes des communes des îles du Saloum appelées "Mamans solaires" ont reçu mardi à Toubab Dialaw, dans le département de Rufisque, leurs diplômes après trois mois et demi de formation en électrification solaire, gestion financière et entreprenariat à l'initiative de DP World, l'exploitant portuaire mondial présent au Sénégal.

La formation a été assurée par le centre Barefoot Collège International, qui a également doté les participantes de compétences dans la fabrication de savon et d'eau de javel, afin qu'elles puissent les vulgariser dans leur commune respective. La cérémonie de diplômation s'est déroulée en présence des maires de Djirnda, de Bassoul et de Fimla, ainsi que des représentants des maires de Diass et Yenne. Un chèque de 500 000 francs CFA a été remis à chacune des huit femmes afin de les accompagner dans le démarrage d'une activité génératrice de revenus.

"Cette formation vous aidera à transformer positivement vos communautés et susciter un réel impact dans vos communes. Après cette formation, vous devrez complètement changer votre environnement", a exhorté Clarence Rodrigues, PDG de DP Wold Sénégal, lors de la cérémonie. "C'est une mission que vous aurez à vulgariser une fois retournées chez vous. Ce savoir acquis grâce à cette formation vient s'ajouter à vos valeurs culturelles et communautaires pour changer vos communes respectives", a-t-il lancé aux huit femmes, venues des îles du Saloum.

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Le maire de Djirnda, Badara Diom, s'exprimant au nom de ses collègues des autres communes, a salué cette idée visant à former des femmes et à renforcer leur capacité en gestion financière et dans la fabrication du savon et d'eau de Javel, estimant qu'une telle initiative va sans nul douter produire un impact positif dans leurs communes d'origine. "Les îles du Saloum sont des zones enclavées, très difficile d'accès. Les populations se déplacent à bord de pirogues, là où d'autres empruntent des pistes. Beaucoup de nos localités ne sont pas encore électrifiées. Former ces femmes et leur doter de matériels constitue un précieux appui", s'est-il réjoui.

Selon l'édile, l'accès à l'électricité va aider leurs communes à avoir d'abord de la lumière, faciliter l'acquisition de réfrigérateurs pour la conservation des produits alimentaires, mais surtout contribuer à lutter contre l'insécurité, le vol de bétail, et permettre aux pêcheurs de débarquer leurs productions halieutiques, sans difficultés. M. Diom a en outre veine exhorté DP World a étendre son accompagnent dans les secteurs de l'éducation et de la santé.