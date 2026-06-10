Sénégal: La mémoire d'Ousmane Sembène commémorée à Tambacounda

Tambacounda — La ville de Tambacounda (est), a abrité, ce mardi, la 19ème édition de l'anniversaire de la disparition de l'écrivain et cinéaste sénégalais Ousmane Sembène, né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor et rappelé à Dieu le 9 juin 2007 à Dakar, à l'âge de 84 ans.

"Dans cette commémoration, +Daaray Sembène+ [une université populaire et maison de production] porte l'héritage social de l'oeuvre littéraire et cinématographique de Sembène Ousmane que nous considérons comme un projet de société en termes de développement personnel, de développement socioculturel et de développement économique", a notamment déclaré Hadja Maï Niang, fondatrice et présidente de "Daaray Sembène.

Cette 19ème édition de la commémoration de la disparition de Sembène Ousmane s'est déroulée dans les locaux de Alliance française de Tambacounda sous l'égide du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et en présence d'autorités administratives, d'universitaires, d'enseignants du niveau moyen et secondaire et d'élèves de différents lycées et collèges de Tambacounda. Cette célébration a été marquée par la présence de l'écrivain Abdoulaye Racine Senghor et d'Abdou Guité Seck, auteur et compositeur, lauréat du prix RFI musique du Monde et finaliste de cette compétition en 2004.

La 19ème édition a été célébrée sur le thème "Panafricanisme et héritage en dialogue interculturel", avec la République de Mauritanie comme pays invité d'honneur. Selon Hadja Maï Niang , le choix du thème s'explique par la volonté de "Daaray Sembène" de magnifier la vision panafricaniste de Sembène Ousmane.

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"A travers la thématique panafricaniste, il y a l'union des Africains au point qu'on s'oublie en tant que nation et qu'on pense africain, qu'on soit avant tout des Africains, parce que [Ousmane] Sembène se considérait et vivait d'abord comme Africain avant d'être Sénégalais", a-t-elle souligné. "Vous avez entendu le représentant des ressortissants mauritaniens parler très clairement le wolof. Cela veut dire que nous avons été certes séparés par des lignes invisibles qu'on appelle frontières, mais nous sommes tous des Africains", a relevé la fondatrice de "Daaray Sembène".