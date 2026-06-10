Afrique: Préparation mondial 2026/Sénégal - Arabie saoudite ce mardi (23h) - Gagner pour la stabilité et la confiance

L'équipe du Sénégal affronte ce mardi 9 juin ( 23 h), à San Antonio, celle de l'Arabie Saoudite en match de préparation à la Coupe du monde. Au sortir d'une défaite face aux Etats-Unis, Pape Thiaw dispose de son effectif au complet. Cette seconde sortie, à valeur de répétition, permettra au sélectionneur d'affiner un peu plus le collectif et surtout d'engranger plus de confiance avant son entrée en lice face à la France le 16 juin prochain.

L'équipe du Sénégal joue ce mardi soir. Deuxième et ultime match de préparation en direction de la Coupe du monde 2026 qui va se dérouler du 11 juin au 19 juillet, aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Après le premier test face aux États-Unis, soldé par une courte défaite (3-2), les Lions sont attendus. Face à l'équipe Saoudien de Pape Thiaw aura l'occasion de faire des réajustements et d'affiner un peu plus son effectif. Dans cette optique, le sélectionneur devrait trouver plus de certitudes sur le secteur défensif qui a été sans doute le secteur le moins performant face à la team américaine. Pour plus de stabilité, Pape Thiaw tentera d'apporter les correctifs qui s'imposent. Il pourrait compter sur un groupe plus au complet et surtout le retour du capitaine Kalidou Koulibaly.

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Indisponible depuis deux mois suite à une blessure à la cuisse, contractée à l'entraînement, le défenseur d'Al Hilal ( Arabie Saoudite) a annoncé ce dimanche qu'il était opérationnel.

"J'ai repris avec le groupe depuis quelques jours. On va essayer de voir si je vais jouer peut-être face à l'Arabie Saoudite mardi en amical. C'est le coach qui décidera. Le début de la compétition arrive. On n'a plus de choix à faire", a t-il rassuré à l'émission "L'After Foot" de la radio française RMC.

Le coach des Lions pourra également compter sur la disponibilité de Idrissa Gana Guèye qui complètement rétabli de sa blessure qui a occasionné son absence lors du match contre l'équipe américaine. Il faut y ajouter l'arrivée à la dernière minute de Ismaila Sarr.

A quelques jours de leur entame Coupe du monde, le Sénégal sera en quête de confiance. Ce qui passe par une victoire et une convaincante prestation.

Kalidou Koulibaly, Sadio Mané et Édouard Mendy qui évolue dans le championnat d'Arabie Saoudite mesure sans conteste les qualités techniques des" Faucons verts" . Ils ont déjà annoncé la couleur lors de leur dernier match de préparation contre le Porto Rico à Austin (Texas). Avec à clé une probante victoire de 3 à 0. Après ce second match, les Lions vont rejoindre ce 11 juin leur camp de bases de New Jersey pour la dernière phase de leur préparation

Le Sénégal entre en lice le 16 juin, au stade de New York. Ce sera face à la France, son premier adversaire de groupe. Les Lions croise la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Ils termineront la phase de poules contre l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.