Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux sélections qui ont offert aux Sénégal la Coupe d'Afrique des nations lors deux CAN U15 et U17. Au cours d'une réception au Palais présidentiel, le Chef de l'État a salué le parcours mémorable et magnifier le talent et le caractère de nos sélections. Il en profité pour annoncer un accompagnement sanitaire, en matériels didactique et financière de 311 millions 420 000 FCFA. FCFA.

Sacrées champions d'Afrique, les sélections U15 et U17 du Sénégal, ont reçues les honneurs.de la nation lors de l'audience qu'ils ont eu ce lundi au Palais de la République.

Une occasion pour le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye de magnifier lz parcours et la force de caractère des deux jeunes.

«Vous avez conquis une deuxième étoile continentale au terme d'un parcours que les amateurs se raconteront pendant longtemps. Battus d'entrée, vous n'avez pas douté, vous avez relevé la tête, corrigé vos erreurs, resserré vos rangs et match après jusqu'à l'épreuve la plus impitoyable qui soit, les tirs au but », a rappelé le président, Bassirou Diomaye Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

" Le talent fait gagner des matchs, le caractère fait gagner des titres"

Le Chef de l'État estime que la similitude des titres remportés, révèlent un talent et une force qui s'est construit dans le travail.

« Deux titres, deux finales gagnées à l'issue des tirs au but. Je m'arrête sur cette coïncidence car elle n'en est pas une. Le talent fait gagner des matchs, le caractère fait gagner des titres. Ce que vos deux générations ont montré à l'Afrique, c'est la virtuosité de la force d'âme, ce sang-froid qui ne s'improvise pas qui se construit dans l'effort quotidien, dans l'écoute des éducateurs, dans le respect des règles et de l'adversaire », a-t-il soutenu avant de rendre hommage aux encadreurs qui concilient l'exigence des études et celle de la compétition, aux familles aux initiatives privées nationales et internationales qui construisent partout au Sénégal des écoles de football .

« À la Fédération Sénégalaise de Football dont la politique de formation porte des fruits que le continent tout entier nous envie, sachez que l'État continuera d'accompagner cet élan. Car l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 fait de la Jeunesse et des Sports des piliers de la transformation de notre pays », poursuit-il.

Une enveloppe financière une dotation en matériel didactique pour chaque joueur

Le président Bassirou Diomaye Faye a joint a ces hommages des récompenses financières et un accompagnement technique et sanitaire aux joueurs et aux staff. Il a annoncé une enveloppe de 311 millions FCFA pour les sélections U15 et U17 du Sénégal, récemment couronnées de succès.

Pour la sélection U17, chaque joueur bénéficiera d'un iPad de 11e génération, d'une assurance maladie couvrant une période de deux ans et d'une bourse scolaire d'une durée de 24 mois. Ils bénéficient également d'une enveloppe financière pour chaque joueur ainsi qu'une dotation en matériel didactique.

L'encadrement technique recevra quant a elle des primes financières et des équipements numériques, notamment des iPads pour ses membres. Les ligues d'origine des joueurs bénéficieront aussi d'un appui financier.

Les mêmes décisions ont aussi prises pour la sélection U15. Chaque joueur recevra un iPad de dernière génération, une assurance maladie de deux ans, une bourse de formation de 24 mois et une enveloppe financière individuelle. L'encadrement technique touchera des primes et des équipements numériques.

Au total, l'ensemble des récompenses et dispositifs d'accompagnement destinés aux deux sélections atteint 311 420 000 FCFA.

En plus de cet enveloppe, le Chef de l'État va octroyer aux différents championnats U15 et U17 des primes pour soutenir la relance des Ligues de jeunes avec respectivement des enveloppes de 136.900.000 FCFA et 174.520.000 FCFA pour un total de 311.420.000 FCFA