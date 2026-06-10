Tunisie: Une récolte céréalière attendue au-delà de 12 millions de quintaux

La Tunisie devrait enregistrer une production céréalière supérieure à 12 millions de quintaux au titre de la saison en cours, un niveau stable par rapport à la campagne précédente, selon les prévisions de l'Office des céréales.

L'annonce a été faite mardi par la présidente-directrice générale de l'Office des céréales, Salwa Ben Hdid, en marge de l'ouverture officielle de la moisson du blé au complexe agricole de Kedia, en présence du gouverneur de la région et de plusieurs responsables locaux. Elle a souligné la mobilisation des structures du ministère de l'Agriculture pour assurer le bon déroulement des opérations de collecte, de stockage et d'évacuation des récoltes. Elle a également insisté sur le rôle croissant du transport ferroviaire, appelé à renforcer la capacité des centres de collecte et à fluidifier l'acheminement des céréales.

Dans le même contexte, les autorités travaillent sur le développement de nouvelles variétés de semences adaptées aux changements climatiques, dans l'objectif d'améliorer les rendements à l'hectare et de renforcer la résilience du secteur céréalier. Sur le terrain, la qualité du blé est jugée satisfaisante. Le président du centre de la coopérative céréalière de Bousalem, Ali Ferchichi, a indiqué que les quantités réceptionnées cette saison bénéficient de conditions climatiques favorables, notamment grâce aux précipitations enregistrées dans la région.

Il a précisé que la capacité de stockage de la coopérative atteint environ 11 000 quintaux, ajoutant que les infrastructures sont prêtes pour les opérations d'évacuation, en particulier par camions et par voie ferroviaire. Au niveau régional, les estimations de production dans le gouvernorat de Jendouba dépassent 1,7 million de quintaux, selon la direction régionale du développement agricole. Si les pluies ont contribué à soutenir les rendements cette année, les perturbations dans l'approvisionnement en engrais ont néanmoins eu un impact négatif sur la productivité à l'hectare.

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