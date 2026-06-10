Afrique: Le ministre des Affaires étrangères Gedion Timothewos présente aux ambassadeurs africains les préparatifs de l'Éthiopie pour accueillir la COP32

10 Juin 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères et futur président de la COP32, Gedion Timothewos, a présenté mardi aux ambassadeurs africains l'état d'avancement des préparatifs entrepris par l'Éthiopie en vue de la COP32.

La séance d'information s'est déroulée à l'occasion de la 42e session trimestrielle de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), organisée au siège de l'institution à Addis-Abeba.

Les ambassadeurs ont renouvelé l'appui du continent africain à la présidence éthiopienne de la COP32 et ont exprimé leur volonté de travailler en étroite coopération avec l'Éthiopie afin d'assurer l'atteinte des objectifs et des priorités définis pour la conférence.

D'après une publication diffusée par le ministère sur les réseaux sociaux, la rencontre était conduite par Churchill Ewumbue-Monono, ambassadeur de la République du Cameroun en Éthiopie et président du Bureau de la CEA auprès de la Conférence des ministres (COM).

Le secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatete, a également pris la parole au cours de cette réunion.

Lire l'article original sur ENA.

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